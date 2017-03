Chớ bỏ qua cơ hội tiếp thị hàng Việt Nam

Tất tần tật các vật dụng trong gia đình, quần áo, đồ chơi trẻ em... đều được các nhà sản xuất Trung Quốc đáp ứng kịp thời. Khi một bộ phim hoạt hình về siêu nhân nào đó đang chiếu trên tivi thu hút đông khán giả thì ngoài thị trường đã có bán các đồ chơi về siêu nhân đó với “made in China”. Thời gian gần đây, nhiều thông tin cho thấy nhiều hàng Trung Quốc có chứa chất độc hại. Có thể người tiêu dùng sẽ khựng lại một thời gian nhưng rồi sự chọn lựa sau đó lại quay trở về mốc ban đầu.

Cá nhân tôi rất thích xài hàng do trong nước sản xuất và luôn ưu tiên chọn hàng Việt Nam chứ không chọn hàng Trung Quốc. Nhưng từ rất lâu, tôi vẫn không thấy các doanh nghiệp trong nước sản xuất một số mặt hàng cần thiết cho gia đình. Một trong số đó là chiếc vợt muỗi, một vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình. Trong khu nhà trọ chúng tôi ở, gia đình nào cũng có chiếc vợt này nhưng tiếc thay, nó lại là hàng “made in Trung Quốc” với giá 65.000 đồng. Bao nhiêu lần vợ chồng tôi chạy đi tìm mua vợt muỗi Việt Nam nhưng không có nơi nào bán. Trong khi đó, cấu tạo của chiếc vợt này rất đơn giản gồm hai mảnh lưới bằng nhôm nối với một dây điện gắn vào viên pin và có công tắc. Những mảnh lưới đó được lớp nhựa bao bọc bên ngoài để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Khi nào cần diệt muỗi thì quơ vợt ra và bấm công tắc để muỗi bị điện truyền qua lớp nhôm giật chết. Theo tôi, các doanh nghiệp Việt Nam thừa sức làm mặt hàng này và khi làm ra sẽ bán rất chạy. Vậy sao các doanh nghiệp không làm?

Hằng năm cứ đến gần dịp Tết, tôi đều chạy đi lùng những chiếc bao lì xì “made in Việt Nam” nhưng vô vọng. Mọi nẻo đường, mọi điểm bán bao lì xì ở TP.HCM hay trên cả nước đều bán hàng Trung Quốc. Trên mặt bao toàn chữ Trung Quốc, hình ảnh trên phong bao xa lạ với văn hóa Việt Nam như hình ảnh những em bé thắt bím, mắt một mí, chân và tay đeo đầy vòng hạc như Hồng Hài Nhi bưng mâm quả đào tiên... Tôi hỏi những người bán hàng để tìm bao lì xì không có in chữ Trung Quốc (dù có đắt hơn nhiều lần tôi vẫn mua) nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Tìm hiểu thêm, tôi được biết trong số đó có những loại bao nhập từ Trung Quốc và có cả những bao do những cơ sở ở Chợ Lớn, TP.HCM sản xuất nhưng lại in chữ và hoa văn Trung Quốc.

Cũng đã mấy năm rồi, những doanh nghiệp lớn ở nước ta thuộc các lĩnh vực ngân hàng, bưu điện, điện thoại, nước giải khát... đều có in bao lì xì ghi tên doanh nghiệp của mình trên đó để tặng khách hàng dịp Tết. Đó là những bao lì xì Việt Nam chính hiệu nhưng chỉ phục vụ được một số ít người sử dụng. Tới đây, các doanh nghiệp có thể nhân rộng cách làm này để mọi người đều có thể dễ dàng mua những bao lì xì in những họa tiết mang văn hóa Việt?