Chợ mới xây đã ngập nước

Hơn 600 tiểu thương đang buôn bán tại chợ phường 2 (TP Tân An, Long An) phải chịu đựng cảnh ế ẩm trong nhiều ngày nay do một số bất hợp lý liên quan đến mặt bằng kinh doanh.

Chợ phường 2 vừa được xây xong vài tháng trước để TP di dời các hộ mua bán lấn chiếm lòng, lề đường tại các chợ ở đường Lê Văn Tao, Mai Thị Tốt và năm vựa cá của khu chợ phường 4 về tập trung nơi đây. Theo kế hoạch, ngày 30-6-2010 là hạn chót các tiểu thương phải di dời về chợ mới và chợ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 7.

Tuy nhiên, dù mới chuyển vào kinh doanh hơn 10 ngày nhưng bà con đã nhiều lần chịu đựng tình trạng ngập nước mỗi khi mưa xuống do nền chợ được xây quá thấp. Ngoài ra, việc bố trí các khu vực bán hàng cũng bất ổn. Nhiều hộ bán các mặt hàng thịt, cá và rau xanh… đã bỏ sạp ra thuê mướn các vỉa hè trước nhà dân nằm dọc theo đường vào chợ để kinh doanh. Điều này khiến bộ mặt chợ trở nên nhếch nhác và không bảo đảm được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Đáng nói là đến nay chợ vẫn chưa có bảng hiệu tên chợ và chỉ có một lối duy nhất ra vào chợ là con đường Huỳnh Việt Thanh.

Chợ phường 2 (TP Tân An, Long An) còn thiếu lối ra vào và hay bị ngập lụt. Ảnh: THÁI HIẾU

“Chúng tôi đã phải vay tiền từ 10 đến 15 triệu đồng để đóng tiền sạp mới được bốc thăm bố trí vào chợ để rồi gặp tình cảnh này. Trước đây, UBND TP thông báo sẽ di dời tiểu thương các chợ tạm về một địa điểm rất thuận tiện cho việc kinh doanh nhưng sau đó lại đưa mọi người về khu đất nghĩa trang thiếu lối đi lại thì làm sao mua bán!” - một tiểu thương đang kinh doanh trong lồng chợ than thở.

Ông Nguyễn Văn Luông, Trưởng Ban Quản lý chợ phường 2, cho biết: “Địa phương đã phải vận động trong một thời gian dài thì bà con mới chịu di dời về đây buôn bán nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận. Các hộ chỉ muốn buôn bán trên lòng, lề đường như trước nên cứ xin kéo dài việc di dời gây khó khăn cho việc chỉnh trang đô thị của địa phương. Do mới dời về đây buôn bán, bà con ít nhiều gặp khó khăn nên mọi chi phí và thuế đều được chợ miễn thu trong tháng đầu tiên”.

Bà Võ Thị Bạch, Trưởng Phòng Kinh tế TP Tân An, giải thích: “Ban Chỉ đạo tổ chức di dời chợ của TP đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các nơi trũng, làm thêm rãnh thoát nước để chống ngập. Hiện có hai lối ra vào chợ gồm một con đường rộng 7 m và một con hẻm rộng 4 m. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc kinh doanh của bà con, UBND TP sẽ mở thêm một con đường dẫn ra đường Lê Văn Tao gần đó. Sắp tới, cổng chợ sẽ được xây dựng và có bảng hiệu là chợ Phường 2 để khách hàng dễ tìm thấy.

UBND TP cũng chỉ đạo kiên quyết truy quét những hộ lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Hộ nào không chịu vào chợ sẽ bị thu hồi sạp. Sau khi chợ xây dựng hoàn chỉnh thêm hai khu C, D; UBND TP sẽ phối hợp với các ngành đi kiểm tra giấy phép kinh doanh và tình trạng vi phạm các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý nghiêm các hộ mua bán mặt hàng thực phẩm tươi sống dọc theo các lối vào chợ”.

THÁI HIẾU