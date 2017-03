Chỗ nào được chụp ảnh, chỗ nào không?

Công an Mỹ Tho sẽ xử phạt PV? Trong vụ PV Hữu Danh (báo Nông Thôn Ngày Nay) bị Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) lập biên bản vào ngày 17-10 về vi phạm “chụp ảnh ở khu vực cấm” theo điểm k khoản 1 Điều 25 Nghị định 73/2010 của Chính phủ, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết: “Tại thời điểm PV chụp ảnh, chúng tôi đã gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh tại ba nơi trong trụ sở. Gồm có: nơi để xe của khách vào làm việc, khu quản lý hành chính của cơ quan, khu tạm giữ tang vật. Đây là cơ sở để chúng tôi lập biên bản sai phạm của PV. Trong quá trình xử lý, chúng tôi có nhận được ý kiến của một phó giám đốc công an tỉnh là xếp lại vụ việc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh để xử lý. Chúng tôi chưa ra quyết định xử phạt chứ không phải là không ra quyết định xử phạt”. HÙNG ANH