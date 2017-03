"Chổi rồng" làm nhiều vườn nhãn tan hoang

Trời sắp tối mà ông Huỳnh Văn Nhỏ (ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) vẫn còn hì hục vác búa đốn bỏ mấy gốc nhãn đã hơn chục năm tuổi. Ông than: “Cả nhà tôi sống nhờ vào mấy chục gốc nhãn này. Hai năm nay mùa nào tôi cũng đổ vô đó cả chục triệu đồng để mua phân bón, thuốc xử lý nhưng vẫn không tránh được bệnh chổi rồng. Bệnh này làm cho chồi lá, hoa không phát triển được và mọc thành chùm, các lá này không lớn lên được và cụm lại như bó chổi. Trên hoa thì làm cho hoa kém phát triển và khả năng đậu trái rất kém, trái kém phát triển. Có cách xử lý nào khác chứ chẳng lẽ mắc bệnh là phải đốn bỏ cây?”.

Ông Nhỏ chỉ là một trong hơn 11.600 hộ dân chuyên trồng nhãn của huyện Châu Thành đang điêu đứng vì bệnh chổi rồng. Nhiều nông dân ở huyện Châu Thành cho hay bệnh chổi rồng xuất hiện từ năm 2008. Đến nay toàn bộ các vườn nhãn đều bị nhiễm căn bệnh quái ác này. Nặng nhất là các xã An Nhơn, An Hiệp, Tân Nhuận Đông, thị trấn Cái Tàu Hạ, Phú Hựu, An Phú Thuận. Các vườn nhãn bị bệnh 95%-100% làm giảm 80%-90% năng suất, nhiều vườn nhãn thất thu hoàn toàn. “Căn bệnh này lạ lắm, chỉ xuất hiện trên giống nhãn tiêu da bò, vốn đang được nhà vườn trồng nhiều nhất để xuất khẩu. Nhãn vừa đâm bông chừng 2-3 tấc thì cả chùm bông quéo lại rồi héo khô, không ra trái, dù xịt đủ loại thuốc cũng không trị được” - ông Út Hiện, chủ vườn nhãn ở cù lao An Nhơn nói.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ buồn rầu bên những cây nhãn bị bệnh chổi rồng. Ảnh: HÙNG ANH

Theo thống kê, toàn huyện Châu Thành hiện có hơn 3.680 ha đất trồng nhãn nhưng hiện tại đã có hơn 3.550 ha bị bệnh chổi rồng. Theo Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, nếu tính giá nhãn bình quân hiện nay là 10.000 đồng/kg, các nhà vườn trong huyện đã mất trắng 450-500 tỉ đồng. Căn bệnh này cũng đang làm các chủ vườn tại Bến Tre, Vĩnh Long… ngậm đắng nuốt cay.

Bệnh chổi rồng lan nhanh khiến các doanh nghiệp chế biến nhãn xuất khẩu cũng suy sụp vì không có nguyên liệu chế biến. Ông Nguyễn Xuân Huy, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến nông sản xuất khẩu Long Giang - một đơn vị chuyên xuất khẩu nhãn sang châu Âu, cho biết: “Từ cuối năm 2010 đến nay, công ty không mua được nhãn nguyên liệu dù nhiều lúc đã nâng giá thu mua lên gần 20.000 đồng/kg. Chúng tôi phải ngưng xuất khẩu nhãn, chuyển sang chế biến các loại trái cây khác. Rất nhiều khách hàng quen thuộc vẫn gửi e-mail, gọi điện thoại đòi cung cấp trái nhãn nhưng chúng tôi phải từ chối”.

60.000 là số hecta đất trồng nhãn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay đã có hơn 1/3 diện tích bị nhiễm bệnh rất nặng, năng suất trái giảm 70%-80%, nhiều nơi thất thu hoàn toàn. Mất trắng hàng trăm tỉ đồng Cái Bè có 1.700 ha trồng nhãn nhưng hơn 70% diện tích nhãn đã bị bệnh. Nếu tính bình quân sản lượng 15 tấn trái/ha thì năm nay các chủ vườn đã mất trắng hàng trăm tỉ đồng. Trước đó các nhà khoa học nghi ngờ nhện lông nhung là tác nhân truyền bệnh và có hướng dẫn nhà vườn dùng thuốc diệt nhện nhưng bệnh vẫn tiếp tục lây. Ông NGUYỄN VIỆT HOA, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Cái Bè, Tiền Giang Cho đến giờ này các nhà khoa học vẫn chưa xác định được loại virus gây bệnh chổi rồng và cơ chế lây bệnh. Vậy nên phải nói thẳng là chưa có thuốc đặc trị loại bệnh này. Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể xác định bệnh chổi rồng không khác gì bệnh vàng lá Greening trên cây cam, quýt, không có thuốc trị nên khi cây bị bệnh chỉ còn cách đốn bỏ. PGS-TS NGUYỄN MINH CHÂU, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam

HÙNG ANH