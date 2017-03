Chơi Tết Tây say xỉn, 2 thanh niên lao xe xuống sông

2 thanh niên trong trạng thái say xỉn nặng đã lao thẳng xe máy xuống sông An Cựu vào lúc 15 giờ chiều 1/1 ở sông An Cựu đoạn gần cầu Kho Rèn (TP Huế). Rất may cả hai không bị thương do rơi trúng bãi bùn sát bờ sông.

Theo người dân ở khu vực gần đó, xe máy mang BKS 75F6-3677 do 2 thanh niên điều khiển chạy từ đường Nguyễn Khuyến ra giao với đường Phan Đình Phùng. Chiếc xe chạy lắc lư lạng qua phần đường ngược lại với tốc độ khá nhanh. Sau một hồi đánh võng gây khiếp hãi cho người qua đường, bất ngờ, chiếc xe lao lên vỉa hè rồi phóng xuống sông An Cựu. Rất may vị trí dưới sông có nhiều bùn đất và nước nên 2 người này không bị thương gì. Tuy nhiên, cả hai người lấm đầy bùn đất, phải leo theo vách đá lên bờ trong khi vẫn còn say nặng. 16 giờ cùng ngày, người nhà của 2 thanh niên đã đến đưa xe từ sông lên và đón cả hai về nhà. Theo Đại Dương (Dân trí)