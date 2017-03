Chồng hay "loài cầm thú"?

Trong khoảng thời gian 1 năm yêu nhau đã rất nhiều lần tôi phát hiện ra sự không chung thủy của anh ta, tôi cũng đã gặp cô gái của anh ta. Cô ấy đã kể với tôi: Anh ta đã nói với cô gái đó rằng bố mẹ tôi là mafia, bố mẹ tôi ép anh ta phải yêu tôi, nếu anh ta không làm thế bố mẹ tôi sẽ hại gia đình anh ta. Nhưng với tôi tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau nên mọi lời thanh minh của anh ta đều được tôi chấp nhận.



Anh ta ngang nhiên đi với "bồ" trước mặt tôi (Ảnh minh họa)





Anh ta đã nói cô gái đó quá yêu anh ta, nếu anh bỏ cô ấy ngay bây giờ cô ấy dọa sẽ tự tử, và tôi đã để anh tự giải quyết vấn đề của mình mà không hỏi lại. Và rồi chúng tôi cưới nhau. Tôi không biết trước được cái ngày định mệnh đó là bắt đầu cho một chuỗi ngay đau khổ mà tôi phải trải qua.

Khi đứa con trai đầu lòng của tôi được 5 tháng tuổi anh ta về nhà nói với tôi rằng anh ta có bạn gái và muốn chúng tôi ly hôn để anh được sống với cô gái kia. Nhưng thật chua xót khi tôi biết rằng đó chính là người con gái đã cặp với anh ta hồi chúng tôi yêu nhau, và sự thật là họ chưa từng bỏ nhau.

Sau đó họ bắt đầu công khai quan hệ trước mặt tôi. Anh ta bỏ làm, hàng ngày đều đi chơi với cô gái ấy đến đêm. Tối về họ nhắn tin cho nhau, nói những câu tình tứ trước mặt tôi. Cô gái ấy cũng ngang nhiên gọi điện đến nhà tôi và đuổi tôi ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Cô ta còn nhắn tin chửi tôi là loại lăng loàn (sau này tôi mới biết lý do câu chửi đó).

Tết anh ta cũng đến nhà cô ấy và nói dối bố mẹ cô ấy là chưa có gia đình. Vì không đi làm nên anh ta lấy hết cả tiền mừng tuổi của mẹ con tôi để đưa cô ấy và bạn bè cô đi hát karaoke.

Trong suốt 1 năm ròng tôi phải chịu sự hành hạ về tinh thần, anh ta ruồng rẫy mẹ con tôi, đêm nào anh ta cũng về nhà sớm nhất vào lúc 2 giờ sáng, say xỉn, thậm chí những lúc đó anh ta đã nói với tôi những điều thật tồi tệ: "anh ngủ với em chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, e đừng hiểu lầm là yêu đương gì" , "đời anh chỉ yêu có 2 người duy nhất là em... và em ... , còn em (tôi) anh chỉ thương hại thôi"...

Anh ta đã bịa ra với cô gái ấy lý do chán ghét tôi là vì phát hiện ra đứa con của anh ta bây giờ không phải là con trai anh ta mà là con của tôi và bố anh ta. Và chúng tôi đã ly hôn xong rồi. Khi biết sự thật này hai mẹ con tôi đã chuyển về nhà mẹ đẻ tôi. Tôi đã vì con mà cam chịu tất cả, chờ anh ta quay đầu lại.

Sau một năm đó anh ta xin lỗi tôi, và mong làm lại tự đầu, và rồi tôi bị nhỡ kế hoạch, anh ta bắt tôi đi bỏ. Vì không muốn gia đình thêm xung đột tôi lại nghe lời anh ta. Cái ngày đó với tôi thật khủng khiếp, mặc dù tôi đã nhờ anh ta đưa tôi đi bệnh viện nhưng anh ta từ chối.

7 giờ sáng tôi một mình đi xe ôm đến bệnh viện giải quyết, khi làm xong họ gọi người nhà vào bê bệnh nhân ra, và tôi đã vừa khóc vừa nói cháu không có người nhà. Các bác sĩ bê tôi ra giường, tôi nằm đó đến 3 giờ chiều rồi lại tự đi xe ôm về. Mãi sau này tôi mới biết ngày hôm đó anh ta vẫn thản nhiên đi chơi cùng cô gái cũ, và sự thật họ vẫn chưa bỏ nhau.

Nhưng sau đó không lâu họ chia tay nhau, cô gái đó đã gọi cho tôi và kể hết mọi chuyện giữa họ, và họ chia tay nhau là vì cô ấy phát hiện ra anh ta cũng yêu cùng một lúc ít nhất 2 cô nữa trong thời gian yêu cô ấy, điều bi hài là họ được anh ta đặt biệt hiệu giống hệt nhau, được nghe những câu chuyện giống hệt nhau về tôi.

Một trong hai cô gái đó cũng từng gọi cho tôi nói rằng cô ta bị anh ta lừa. Anh ta đã thanh minh với tôi rằng anh bị bỏ bùa nên mới nói những điều như vậy. Có phải tôi quá ngu ngốc nên lại một lần nữa tha thứ cho anh ta. Thỉnh thoảng anh ta nhắn tôi đi xe ôm về nhà ngay có việc gấp (tôi vẫn sống nhà mẹ đẻ), về nhà tôi mới biết anh ta cần giải quyết nhu cầu đàn ông, lần nào cũng vậy sau khi xong anh ta chỉ nói với tôi một câu cộc lốc: "Thôi em đi xe ôm về đi".

Tôi lại một lần nữa dính bầu, và vẫn sống trong sự ghẻ lạnh của anh ta, cũng chưa một lần anh ta đón mẹ con chúng tôi về nhà, cho dù tôi có xin chỉ về vào cuối tuần cũng được. Khi cháu thứ hai được 5 tháng anh ta lại một lần nữa yêu cầu ly hôn với lý do cần tìm một cuộc sống mới hơn và tốt hơn. Lần này thì tôi không còn chịu đựng được nữa, trong suốt 4 năm qua tôi chưa từng một ngày không lo kinh tế trong gia đình, và chỉ được về nhà để dọn dẹp nhà cửa trong ngày.

Những lúc các con tôi ốm đau, anh ta cũng chỉ nói: "anh nhìn thấy con bị bỏng nhưng anh cũng không thấy xót, trước mặt mọi người anh chỉ giả vờ thôi". Nên lần này tôi đã đồng ý ly hôn. Tôi không hiểu mình đã vượt qua 4 năm tăm tối ấy bằng cách nào, cam chịu một cách ngu ngốc để rồi mình tự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Tự mình không biết thương mình, để người khác xem mình như một quả chanh, vắt kiệt hết nước rồi thì vứt vỏ.

Tôi thấy mình đã lấy nhầm một con người máu lạnh, đối xử tàn nhẫn với chính vợ con mình. Tôi có lỗi với các con khi sinh chúng ra mà không cho chúng được một gia đình, chúng còn quá bé (một đứa 3 tuổi, một đứa 1 tuổi). Hàng đêm tôi chỉ biết thầm khóc: "mẹ ngàn lần xin lỗi các con". Tôi không còn yêu người đàn ông đó để cảm thấy đau đớn khi ly hôn, vậy mà tôi vẫn phải cố cười tươi để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt. Liệu tôi có thể tin vào ngày mai không?



Theo duahauht15@yahoo.com (Tin Tức Online)