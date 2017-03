Chồng mắc nợ, vợ mất nhà

Sau khi cha mẹ mất, bà Bạch Thị Hà tiếp tục ở trong căn nhà của cha mẹ để lại tại số 51/1 Nguyễn Minh Trường, thị xã Tân An, Long An. Năm 1976, bà Hà lấy chồng rồi tiếp tục ở trong nhà này. Đến năm 1998, bà Hà được cấp “giấy đỏ”.

Chồng mượn nợ riêng

Hàng ngày, chồng bà Hà là ông Ngô Văn Đáng thường bỏ từ 500.000 đến 700.000 đồng để mua vé số. Dù tốn bộn tiền như vậy nhưng ông không bao giờ trúng số. Theo thời gian, ông mắc nợ rất nhiều và để trả nợ, ông bán dần đất đai của bên vợ. Gần đây, ông Đáng lại vay tiền để tiêu xài cá nhân và mua xe gắn máy. Do không đòi được nợ, người chủ nợ đã khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc vợ chồng ông Đáng trả nợ.

Ngày 9-2-2004, TAND thị xã Tân An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa, ông Đáng cho biết ông vay tiền “để trả nợ và tiêu xài cá nhân”. Phía bà Hà cho biết: “Chỉ khi vụ việc ra đến chính quyền thì tôi mới biết ông Đáng vay tiền nhưng cứ nghĩ chỉ khoảng trên 10 triệu đồng...”. Bà không đồng ý sẽ cùng chồng trả nợ.

Cho rằng khoản nợ mà ông Đáng đã vay là nợ chung của vợ chồng, TAND thị xã Tân An đã buộc ông Đáng và bà Hà phải liên đới trả cho chủ nợ hơn 131 triệu đồng. Ngoài ra, để bảo đảm việc thi hành án, tòa này còn tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm bị đơn chuyển dịch căn nhà trên.

Bà Hà kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17-9-2004, ông Đáng cho biết ông không có đưa tiền cho bà Hà. Phía chủ nợ cũng thừa nhận không có báo cho bà Hà biết việc ông Đáng vay tiền và mua xe nhưng “nghĩ là bà Hà biết”. Căn cứ vào tờ giấy nợ chỉ có mỗi tên ông Đáng và các tình tiết trên, có thể nhận thấy bà Hà không biết việc vay nợ của ông Đáng và cũng không sử dụng một phần tiền do ông Đáng vay nợ mà có. Chính vì thế, TAND tỉnh Long An đã xử buộc ông Đáng phải tự lãnh trách nhiệm trả khoản nợ riêng của mình. Tòa này còn hủy quyết định “cấm chuyển dịch nhà” như đã nêu trên của tòa sơ thẩm.

Vợ bị cưỡng chế nhà

Ngày 9-10-2004, Thi hành án thị xã Tân An đã ra quyết định thi hành bản án phúc thẩm trên. Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của ông Đáng ghi nhận ông Đáng và bà Hà có tài sản chung là căn nhà 51/1 nêu trên và hai lô đất tái định cư (chưa được cấp “giấy đỏ”). Để đâu đó rạch ròi (vì chỉ mỗi ông Đáng phải thi hành án), cơ quan này đã giải thích cho bà Hà quyền khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; nếu bà Hà không có ý kiến gì thì cơ quan thi hành án sẽ xử lý khối tài sản chung theo quy định.

Tháng 12-2004, có lẽ vì sợ bị thiệt hại, bà Hà đã gửi đơn khởi kiện đến TAND thị xã Tân An xin chia tài sản chung. Nhưng hơn tháng sau, bà lại rút đơn kiện. Thấy vậy, Thi hành án thị xã Tân An đã tiếp tục kê biên, định giá, bán đấu giá nhà. Với số tiền đấu giá thành, cơ quan này đã trích ra hơn 10 triệu đồng để ưu tiên trả nợ cho ngân hàng (trước đó, vợ chồng ông Đáng có thế chấp nhà cho ngân hàng để vay tiền). Số còn lại, cơ quan thi hành án dùng 1/2 để thanh toán cho người được thi hành án, đồng thời hoàn lại 1/2 cho bà Hà (hơn 83 triệu đồng). Hiện Thi hành án thị xã Tân An đã đề nghị đơn vị chức năng ngăn chặn bà Hà chuyển nhượng hai lô đất tái định cư và dự kiến sẽ kê biên, cưỡng chế các tài sản còn lại của vợ chồng bà để thi hành dứt điểm bản án.

Từ chỗ có nhà cửa ổn định, có nơi thờ cúng tổ tiên, gia đình bà Hà lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Khi chúng tôi đến hỏi chuyện, bà đã nói trong nước mắt: “Căn nhà trên là tài sản thừa kế của riêng tui... Khi ông Đáng đổ nợ, bị tòa xử tới xử lui, tui vẫn đinh ninh trước sau gì mình cũng được vô can... Tui ngại thưa chồng mình lắm... Mong chính quyền xem xét giúp tui...”.

Phải nói ngay Thi hành án dân sự thị xã Tân An đã làm đúng quy định. Dù chỉ có vợ hoặc chồng đứng tên trên giấy chủ quyền nhưng nếu giấy đó được cấp trong thời kỳ hôn nhân thì về nguyên tắc, tài sản ấy được xem là tài sản chung của vợ chồng. Nếu trước đây không có điều kiện để phân định rõ ràng thì tại thời điểm bị kê biên, bà Hà hoàn toàn có thể thực hiện việc này bằng cách khởi kiện yêu cầu tòa án xác định căn nhà là tài sản riêng của mình (do bà được thừa kế riêng). Căn cứ vào bản án xét xử nội dung này (nếu có), cơ quan thi hành án sẽ không có lý do gì để “đụng” vào căn nhà.

Giá như được tư vấn, hướng dẫn kỹ lưỡng, rất có thể bà Hà đã mạnh dạn “đấu tranh” cho quyền lợi của mình và đã không bị mất nhà.