Chủ đầu tư đã bị "xử" rồi đấy thôi

Đó là hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật trong trường hợp này rồi đấy, chứ đâu có quy định nào của pháp luật nêu rõ là phải lấp hai tầng hầm của cao ốc này. Người ta ra quyết định cho tồn tại là dựa vào luật hẳn hoi.

Còn việc các bạn cứ đòi "lấp" chỉ đơn thuần là cách nghĩ định kiến của các bạn, chứ không có cơ sở pháp luật nào cả. Các bạn cứ so sánh việc này với các nhà dân sai quy hoạch buộc phải tháo dỡ nhưng các bạn lại không nhìn thấy những nhà dân (và cả những công trình lớn) sai giấy phép nhưng không sai quy hoạch thì vẫn được tồn tại sau khi nộp phạt theo đúng tinh thần Thông tư 24. Chỉ có điều là những sự kiện đó báo chí không đưa tin. Nếu các bạn cần tôi có thể cung cấp thông tin để mà xác minh.

Còn so sánh việc xây lố hai tầng hầm cao ốc Pacific với hàng "gian", hàng "giả" thì thật là khập khiễng. Hàng gian, hàng giả là hành vi lừa đảo người tiêu dùng, trực tiếp làm tổn hại đến lợi ích của nhà sản xuất hàng chính hãng, không đem lại chất lượng như hàng chính hãng đã cam kết, có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng (chưa có trường hợp nào hàng giả lại tốt hơn hàng thật). Còn việc cho xây tiếp cao ốc Pacific thì gây tổn hại đến lợi ích của ai? Nếu muốn so sánh thì nên so sánh việc xây lố hai tầng hầm này với việc xe chở quá trọng tải thì sẽ bị phạt, sau khi nộp phạt sẽ được tiếp tục chở hàng đi... Chưa có vụ nào chở quá trọng tải mà lại bị công an tịch thu hàng trừ khi là hàng quốc cấm hoặc là hàng buôn lậu.

NAM NGUYỄN (biti...@yahoo.com)