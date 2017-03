Chủ đầu tư nợ ngân hàng, dân không được cấp giấy

Chậm nhất cuối năm nay sẽ cấp giấy Những bức xúc của cư dân tại chung cư Phú Thạnh là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, thời gian qua do tình hình kinh tế tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn nên công ty phải mang giấy tờ bản chính khu đất thế chấp tại ngân hàng. Chính vì thế nên việc làm thủ tục cấp GCN chậm trễ so với quy định. Công ty xin hứa với người dân chậm nhất là cuối năm nay sẽ làm thủ tục giải chấp lấy giấy chủ quyền ra nộp cho quận để hoàn tất việc cấp GCN cho cư dân. Về việc chung cư Phú Thạnh chưa có ban quản trị, trước đây do không nắm được quy định dẫn đến vi phạm trong quá trình bầu cử nên việc bầu cử bất thành. Vừa rồi, UBND quận đã làm việc với công ty và thống nhất tháng 10 tới đây chung cư sẽ tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ra ban quản trị dưới sự chỉ đạo của quận. Ông THÂN ĐÌNH CƯỜNG, Tổng Giám đốc

Công ty CP Xây dựng Công trình 585