Chủ quán mua chai Dr Thanh để bán không phải là người tiêu dùng?

Quy định đã phù hợp, nên tuân thủ Tôi nghĩ quy định của pháp luật trong trường hợp này là phù hợp. Đây là Luật BVQLNTD thì phải lấy NTD làm chủ thể. NTD theo tôi hiểu phải là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. Nghĩa là người tiêu thụ, sử dụng sản phẩm cuối cùng. Đây cũng là nhóm người yếu thế, cần phải được bảo vệ so với các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Còn người mua đi bán lại không phải là NTD mà là người kinh doanh. Nếu họ gặp sự cố thì họ có kênh khác để đòi quyền lợi khác như khởi kiện vi phạm hợp đồng với đối tác của họ… Hội BVQLNTD mà bảo vệ luôn cho một bên trong quan hệ hợp đồng kinh tế thì không thể được vì như thế là không công bằng. Tôi đề xuất nếu trong trường hợp người mua đi bán lại thấy không thuận tiện cho việc tranh chấp sản phẩm bị lỗi của phía đối tác thì có thể vận dụng phương cách là trao đổi với một khách hàng - là NTD thực sự nào đó, nhờ họ mua sản phẩm. Chính người mua này sẽ đứng ra nhờ Hội BVQLNTD bảo vệ quyền lợi cho họ đối với sản phẩm bị lỗi. NGUYỄN NGỌC NHÂN, Công ty An Long, TP.HCM Nhờ hội doanh nghiệp can thiệp Tôi cũng nghĩ ông Anh là người kinh doanh, không phải NTD. Do vậy không thể nhờ Hội BVQLNTD bảo vệ. Kinh doanh thì có nguyên tắc của kinh doanh, nếu thấy bên kia không giao hàng đúng như giao kết thì chúng ta có thể phạt vi phạm hoặc kiện khi bên cung cấp hàng hóa không chịu thực hiện đúng hợp đồng. Tôi không biết chúng ta có hội bảo vệ các cơ sở kinh doanh buôn bán, doanh nghiệp hay không. Nếu có thì trường hợp này hội đứng ra bảo vệ hội viên của họ là phù hợp hơn. Nếu chưa có thì cần có định hướng, có quy định để lập ra hội này. Còn lại, chúng ta vẫn cứ giữ nguyên những quy định của luật về BVQLNTD như hiện nay. LÊ VĂN THÀNH, 31A Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM