Chưa cấp số nhà vì hồ sơ không khớp

Đây là lô đất nằm trong khu tái bố trí được Công ty Talimex phân lô bán, toàn bộ khu đất đã có giấy đỏ và giấy phép xây dựng.

Tháng 7-2009, ông Tuấn xây nhà ở. Trong lúc ông xây dựng, UBND quận có đến kiểm tra và cho phép ông tiếp tục xây dựng với những giấy tờ hợp lệ nêu trên. Nhưng sau khi xây dựng xong, ông Tuấn đã không được UBND phường Sơn Kỳ cấp số nhà với lý do nhà ông chưa có giấy đỏ. Ông Tuấn thắc mắc: “Sự từ chối này đúng hay sai?”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Duy Khánh, cán bộ địa chính-xây dựng UBND phường Sơn Kỳ, cho biết: “UBND phường không cấp số nhà cho ông Tuấn do hồ sơ của ông có sai sót chứ không phải vì lô đất của ông chưa có giấy đỏ như ông đã nêu”. Cụ thể, biên bản giao đất của công ty ghi nhận lô đất của ông Tuấn nằm ở vị trí đường DCN6 nhưng hợp đồng mua bán ghi là đường DC7. Theo sơ đồ hiện trạng nhà do ông Tuấn cung cấp thì căn nhà lại nằm trên đường DC5. Do những khác biệt trên nên phường chưa có đủ cơ sở để xét cấp số nhà cho ông. Nay để được cấp số nhà, ông Tuấn cần đến công ty điều chỉnh lại hợp đồng và biên bản sao cho phù hợp với vị trí sơ đồ hiện trạng nhà. Sau đó, UBND phường sẽ giải quyết hồ sơ cho ông Tuấn.