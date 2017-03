Chưa có căn cứ cho rằng chủ cơ sở đã gây mất an ninh

Cuối tháng 7 qua, họ có nộp đơn đề nghị công an phường xử lý việc một cá nhân ngụ trong hẻm có hành vi côn đồ, đe dọa tính mạng bà con trong hẻm. Do vụ việc chưa được giải quyết nên các hộ rất lo lắng vì luôn cảm thấy không an toàn…

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tiềm, Trưởng Công an phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết: Sau khi nhận được đơn khiếu nại ban đầu của một số hộ dân nói trên, cảnh sát khu vực đã mời các bên đến hòa giải. Ngày 10-10, công an phường lại nhận được đơn khiếu nại của một cá nhân trong hẻm. Công an phường đã phối hợp với UBND phường kiểm tra đột xuất cơ sở may tại số 133/20 Gò Dầu. Cơ sở này được quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngành nghề may quần áo gia công) và thực hiện nộp thuế đầy đủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 19 công nhân làm việc tại cơ sở này có hợp đồng lao động nhưng chưa đăng ký tại phòng LĐ-TB&XH quận và UBND phường đã xử lý việc này. Ngoài ra, do chủ cơ sở không đăng ký tạm trú đầy đủ nên đã bị công an phường xử phạt hành chính theo quy định.

Về việc chủ cơ sở có thái độ hành hung, đe dọa tính mạng bà con trong hẻm, công an phường chưa có cơ sở xác định và đương sự thì cam đoan là không có. Công an phường đã xác minh nhân dân trong hẻm thì được biết vào ngày 24-10 không có thanh niên nào mang dao xuất hiện ở đầu hẻm.

KIỀU PHÚ ghi