Chưa cưỡng chế vì phải chờ án tòa

Tôi báo cho UBND phường Tăng Nhơn Phú B và địa phương đã ra quyết định đình chỉ việc thi công nhà của bà Hương. Tuy nhiên, từ đó đến nay tôi vẫn chưa thấy địa phương có động thái gì để cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép. Việc này khiến tôi gặp khó khăn vì có đất nhưng không thể đi vào được, mỗi lần xuống đây chỉ đứng từ xa nhìn vào. Giờ tôi muốn bán cũng không xong do không ai dám mua khi không có lối vào... Tôi đề nghị địa phương phải nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trên cho tôi.

Nguyễn Văn Nghiệp (664/131 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, TP.HCM)

Bà PHAN THỊ THU LOAN, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9), cho biết: Trước đây, khi hộ bà Hương xây dựng trái phép, UBND phường đã xuống lập biên bản ngưng thi công và cũng ban hành quyết định cưỡng chế. Việc chậm cưỡng chế buộc tháo dỡ là do hiện nay gia đình bà Hương đang nộp đơn tranh chấp thửa đất này với gia đình ông Nghiệp, tòa án đang thụ lý. Ngoài ra, bà Hương cũng làm đơn xin tạm dừng việc cưỡng chế để làm các thủ tục tranh chấp với gia đình ông Nghiệp nên UBND phường chưa tiến hành cưỡng chế được.

UBND phường đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án rồi mới có thể xử lý được.

Chậm được trích lục giấy tờ

Tôi có hộ khẩu thường trú tại quận 1 (TP.HCM). Giữa năm 2012, tôi đến Công an quận 1 xin trích lục, sao y bản chính giấy báo thay đổi nơi thường trú vì cần hồ sơ để bổ túc cho tòa án trong việc tranh chấp tiền bồi thường giải tỏa nhà. Tuy nhiên, đến giờ công an quận vẫn chưa giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản dù tôi đã gửi đơn khiếu nại. Vì sao công an quận gây khó khăn cho tôi như vậy, hướng giải quyết ra sao?

Triệu Kim Xuyến (170 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM)

Ông NGUYỄN VĂN TÁM, Trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an quận 1, TP.HCM), trả lời: Trước đây, bà Xuyến có đến Đội mượn giấy báo thay đổi nơi thường trú bản chính để sử dụng. Sau đó bà đến trả lại cho một cán bộ của Đội nhưng bà không biết tên nên giấy bị thất lạc. Do đó, lần này bà yêu cầu trích lục thì Đội không tìm thấy để giải quyết cho bà. Việc kiện tranh chấp tiền bồi thường của bà đã có người bên tòa án đến xác minh trực tiếp và Đội đã xác nhận đầy đủ.

Hiện việc yêu cầu trích lục của bà đang được lãnh đạo quận xem xét để có văn bản trả lời cho bà.

