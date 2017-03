Chưa được nhập hộ khẩu

Do cha mẹ mất từ nhỏ, bà Miên về ở với cậu, bà ngoại và hai người này không nhập hộ khẩu cho bà Miên. Lên sáu tuổi, cậu và bà ngoại mất nên bà Miên phải sống lang thang ở TP.HCM. Đầu năm 2011, ông Long có đến Công an xã Phước Lâm để xin nhập hộ khẩu cho bà Miên nhưng bị từ chối giải quyết với lý do bà Miên không có giấy tờ tùy thân, không chứng minh được chỗ ở tại địa phương cũ.

Ông Trương Quang Đạt, Trưởng Công an xã Phước Lâm (huyện Cần Giuộc), cho biết: Khi ông Long đến liên hệ để đăng ký hộ khẩu cho bà Miên, công an xã đã hướng dẫn các thủ tục liên quan. Theo đó, bà Miên phải làm đơn xin nhập hộ khẩu, phiếu báo thay đổi nhân khẩu (HK 02), bản tường trình về địa điểm và thời gian ở trước khi về Long An, có chữ ký của công an (HK01). Thế nhưng từ đó đến nay, ông Long không quay lại nộp giấy tờ. Công an xã sẽ liên lạc với ông Long, bà Miên để hướng dẫn lại thủ tục và giúp đỡ bà Miên sớm được nhập hộ khẩu.

NGUYỄN HIỀN