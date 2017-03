Chưa được nhập hộ khẩu vì nhà quá nhỏ

Ông Vũ Văn Định phản ánh: Gia đình ông ngụ số 174 Gia Long (quận 1, TP.HCM) từ trước ngày giải phóng. Sau đó gia đình ông vẫn ở địa chỉ này và được chính quyền cấp hộ khẩu thường trú với số mới là 174 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1.

Năm 1993, ông Định phạm tội phải đi tù tại trại giam Xuân Lộc cho đến tháng 4-2012 mới trở về. Trong thời gian này, công an địa phương đã xóa hộ khẩu của ông. Khi trở về sinh sống tại địa chỉ cũ trước đây, ông đã nhiều lần đề nghị công an phường và quận cho nhập lại hộ khẩu nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay ông không có giấy CMND để sử dụng và vì không có hộ khẩu nên ông không thể đăng ký kết hôn.

Chỗ ở của gia đình ông Định chỉ rộng khoảng 2 m2. Ảnh: TH.HIẾU

Tương tự, hai người anh của ông là Vũ Văn Minh và Đặng Văn Bình cũng phạm tội phải đi tù nên bị cắt hộ khẩu. Sau khi hết hạn tù trở về, hai người cũng chưa được nhập lại hộ khẩu và cũng không thể làm giấy chứng nhận kết hôn. “Các con của người anh cả tôi đã lớn nhưng không làm được giấy CMND, đứa con người anh kế chuẩn bị vào lớp 1 vẫn chưa biết đi học ở trường nào. Bản thân tôi muốn mua xe để dễ đi lại nhưng vì không được đứng tên nên phải mượn xe hoài rất phiền hà” - ông Định than thở.

Giải thích về việc chưa cho anh em ông Định nhập hộ khẩu, Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, nói: “Trên thực tế, anh em ông Định không cư ngụ tại địa phương vì căn chòi của gia đình họ chỉ rộng khoảng 2 m2 nên không thể đủ cho hàng chục con người ở. Căn chòi này lấn chiếm hẻm từ rất lâu. Lại nữa, các điều kiện sinh sống tối thiểu tại đây như điện, nước, hệ thống xả thải cũng không có. UBND phường đã có kế hoạch vận động bà con đóng góp và bố trí chỗ ở khác cho gia đình họ nhưng họ chưa chịu”. Đại úy Huỳnh Phụng Thùy, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận 1, cho biết: “Đội có cử người xuống địa phương xác minh trường hợp yêu cầu nhập hộ khẩu của anh em ông Định. Qua đó đội mới biết cả gia đình ông không có nhà mà lấn chiếm con hẻm nhỏ giữa hai nhà 174 và 176 Lý Tự Trọng để ở. Đối chiếu các quy định của Luật Cư trú thì họ chưa đủ điều kiện để được nhập hộ khẩu. Công an quận sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Công an TP về trường hợp này để trên cơ sở đó ra văn bản trả lời cho anh em ông Định”.

Chúng tôi sẽ xem xét thêm trường hợp này. Cần lưu ý là những người ra tù như anh em ông Định muốn nhập lại hộ khẩu vào thành phố phải có giấy ra trại, phải xác định được đã có hộ khẩu gốc tại thành phố. Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 20 Luật Cư trú thì tại địa chỉ nhập hộ khẩu, họ phải có người thân (cha, mẹ, anh, chị…) đứng ra bảo lãnh. Trường hợp người bảo lãnh không phải người thân thì chỗ ở phải đủ diện tích (tối thiểu 5 m2/người) mới được giải quyết. Đại tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM

THÁI HIẾU