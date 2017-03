Chưa lấy chồng được nhận nuôi con nuôi

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Không. Theo quy định Điều 14 Luật Nuôi con nuôi thì đối với người nhận con nuôi trong nước phải có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình...

Riêng trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định là hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên và có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

Như vậy, nếu muốn nhận người con nuôi nói trên thì bạn chỉ cần đủ điều kiện và không thuộc trường hợp không được nhận con nuôi theo quy định trên là được.

Chia thừa kế theo pháp luật

Cha, mẹ tôi lấy nhau năm 1987 (có đăng ký kết hôn) và có ba chị em tôi. Đến năm 2010, cha mẹ tôi ly thân và đã thỏa thuận chia tài sản nhưng họ chưa ra tòa ly hôn. Sau đó, cha tôi lên tỉnh Đắk Lắk mua rẫy trồng cà phê. Ông đã có “vợ bé” và họ có với nhau một bé gái. Tháng 4-2013, cha tôi bệnh mất đột ngột không có di chúc. Ông bà nội, ngoại tôi cũng đều đã mất thì phần di sản của cha tôi được chia thừa kế ra sao?

Bà TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Luật sư PHẠM CAO THÁI trả lời: Do cha của bà mất không có di chúc nên di sản của ông ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo Điều 675, 676 Bộ luật Dân sự năm 2005, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hiện tại, do chưa ly hôn nên mẹ của bà vẫn là vợ hợp pháp của cha bà nên bà ấy được hưởng phần di sản do cha bà để lại.

Như vậy, những người được hưởng di sản của cha bà gồm có: mẹ của bà, ba chị em bà và con gái riêng của cha bà. Mỗi người được hưởng một phần di sản bằng nhau.

KIM PHỤNG ghi