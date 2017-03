Chưa nộp phạt bị tạm giữ giấy đăng ký xe

Tôi đã nộp phạt nhưng công an phường vẫn chưa trả lại giấy tờ xe mà yêu cầu tôi phải viết giấy “khắc phục gây rối công an”. Tôi không viết và đã khiếu nại đến công an quận nhưng nơi đây bảo về phường giải quyết. Sau đó, công an phường mời tôi đến lập biên bản về việc tôi có hành vi gây rối và đến nay vẫn chưa trả lại giấy tờ xe cho tôi. Cách xử lý vậy đúng hay sai?”.

Ông Lê Văn Sang, Phó Trưởng Công an phường 1, quận Gò Vấp, trả lời:

Khoảng hơn 21 giờ ngày 29-8-2009, tại số 20 đường Nguyên Hồng, tổ tuần tra Công an phường 1 phát hiện bà Cúc lưu thông xe máy trên đường mà không đội nón bảo hiểm. Tổ công tác đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ xe vì bà Cúc không xuất trình được giấy tờ xe theo yêu cầu. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, bà Cúc đã nhận lại xe sau khi nộp giấy đăng ký xe.

Ngày 31-8, công an phường đã mời bà Cúc đến nhận quyết định xử phạt hành chính (phạt tiền 300.000 đồng) do các vi phạm: Không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không mua bảo hiểm xe. Mặc dù chấp hành đóng phạt nhưng bà Cúc lại lớn tiếng phản đối việc xử phạt trước trụ sở công an phường có sự chứng kiến của nhiều người dân đến làm việc.

Ngày 18-9, công an phường tiếp tục mời bà Cúc đến trao quyết định xử phạt hành chính (phạt tiền 1.500.000 đồng) vì “có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ”, vi phạm điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 150 ngày 12-12-2005 của Chính phủ. Nhưng đến nay bà Cúc vẫn chưa đóng số tiền phạt này tại kho bạc quận nên công an phường chưa thể giao trả giấy đăng ký xe cho bà.