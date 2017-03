Chưa phải lúc thu phí ATM!

Sao không lo nâng chất lượng, lại chăm chăm thu phí

Tuần trước, tôi phải bỏ ra hơn hai ngày mới rút được số tiền lương “còm” của mình. Theo yêu cầu của máy đầu tiên, tôi đến máy thứ hai, rồi máy thứ ba để thực hiện các thao tác rút tiền nhưng đều không thành công. Máy nào máy nấy cứ lặp đi lặp lại lời nhắn “Máy đang tạm ngưng hoạt động để nâng cấp. Quý khách vui lòng đi sang máy khác”. Sợ quá nên tôi phải đợi cách một ngày mới dám đi rút tiền và lần này thì tôi gặp may.

Phải nói ngay đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp sự cố với máy ATM. Những lần trước, để cố rút bằng được tiền vào ngày cuối tuần, có lúc tôi đã chạy gần hết bình xăng. Lúc thì chi nhánh ngân hàng không đặt máy. Lúc thì máy hết tiền thông qua lời lưu ý “Giao dịch không thành công” (phải qua nhiều lần tôi mới biết nguyên nhân này chứ lúc đầu tôi cứ tưởng mình thao tác nhầm và đã kiên trì làm đi làm lại). Những lúc như thế, chỉ có khách hàng chạy bở hơi tai chứ các chủ máy đâu có hề hấn gì vì đâu phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng! Chưa kể là họ còn được lợi thông qua việc dùng tiền gửi ATM của khách hàng để cho vay lấy lãi.

Cũng cần lưu ý là hiện nhiều khách hàng buộc phải dùng thẻ ATM để... nhận lương, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Rút được tiền lương đã khó, nay còn phải nộp phí cho việc rút tiền thì vô lý quá! Từ những lời kêu ca của khách hàng, vì sao các ngân hàng không lo nâng cao chất lượng phục vụ để khách hàng ngày càng yêu thích chiếc thẻ hơn mà lại chăm chăm đến việc thu phí? Đồng ý là chi phí cho mỗi máy ATM rất cao nhưng các ngân hàng nên chủ động chia sẻ với nhau gánh nặng tài chính này thay vì bắt khách hàng “gồng” giúp.

THANH PHONG (Quận 7)

Bị ép buộc vô lý

Tôi đã nghỉ hưu được hai năm nay và hàng tháng tôi đều đến các máy ATM để lãnh 1,2 triệu đồng lương hưu. Số tiền lương tuy không nhiều nhưng cũng giúp tôi lo được các khoản sinh hoạt cá nhân, đỡ phải xin tiền con cháu. Nay nếu nhà nước đòi trừ phí mỗi lần giao dịch, tôi xin được trả lại thẻ và nhận lương bằng tiền mặt vậy!

Khi chuyển trả lương cho cán bộ, nhân viên qua thẻ ATM, ý nhà nước muốn khuyến khích, hạn chế thói quen giao dịch bằng tiền mặt vốn tồn tại trong một thời gian dài. Đến nay, do nhiều lý do khác nhau (trong đó không loại trừ nguyên nhân số tiền của các chủ thẻ không nhiều), việc thanh toán qua thẻ ATM vẫn chưa là thói quen của đại bộ phận người dân. Nếu các ngân hàng tổ chức thu phí sử dụng thẻ ngay tại thời điểm này, nhiều khách hàng sẽ ngán ngại sử dụng thẻ. Xem ra thì cái lợi trước mắt chẳng đáng kể so với những mất mát lâu dài.

TUYẾT NHUNG (Quận Bình Thạnh)

Thu phí từ người trả lương

Thu nhập của tôi vốn không cao nên phải đến lúc cơ quan thực hiện quy định trả lương qua tài khoản thì tôi mới làm thẻ ATM. Giờ nghe nói tới đây, người xài thẻ phải trả phí (dự kiến thấp nhất là 1.000 đồng, cao nhất có thể là 3.000 đồng/lần), tôi không thích chút nào!

Tôi đề nghị các ngân hàng nên có những tính toán hợp lý để giảm thiểu cho khách hàng những chi phí không cần thiết trong việc sử dụng thẻ, nhất là đối với những người có đồng lương thấp như tôi. Thay vì thu phí của từng khách hàng, các ngân hàng có thể thu phí của các đơn vị trả lương. Thay vì thu phí cho mỗi lần giao dịch, các ngân hàng có thể thu phí tính trên lượng tiền giao dịch theo quy định (chẳng hạn người rút từ năm triệu đồng trở lên mới phải nộp phí...). Sau này, khi thu nhập của người lao động đã cao hơn, chất lượng phục vụ của các máy ATM cũng đã tốt hơn, các ngân hàng muốn thu phí “đại trà” cũng không muộn màng gì!

nguyenngocthuy...@yahoo.com