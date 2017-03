Chưa tìm được thủ phạm

Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa gửi công văn cho biết: Khi lần theo dấu vết nóng để tìm ra chiếc ôtô tình nghi do tài xế Năm điều khiển, cơ quan này phát hiện tài xế Năm không trực tiếp gây ra tai nạn.

Kết hợp với lời khai của những người xung quanh về việc có nghe thấy hai vụ va chạm, công an huyện cho rằng có nhiều khả năng ôtô của Năm đã đè lên người và xe máy sau khi xe máy đã ngã xuống đường do một xe khác gây ra trước đó. Công an huyện sẽ tiếp tục xác minh để làm rõ vụ án.