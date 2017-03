Chưa yên tâm di dời với mức bồi thường ấn định

Chợ Văn Thánh được xây dựng năm 1994 để tiếp nhận tiểu thương từ các chợ nhỏ trên địa bàn vào kinh doanh. Thời gian đầu, việc kinh doanh cũng khá sôi động nhưng sau đó người đến chợ thưa vắng dần vì quy hoạch đường sá chung quanh có thay đổi. Do kinh doanh thiếu hiệu quả nên đến năm 2004, chính quyền TP yêu cầu chuyển đổi công năng chợ và năm 2005 thì ra quyết định chấm dứt hoạt động của chợ. Bà con tiểu thương vẫn tiếp tục mua bán cầm chừng để chờ đợi được bồi thường hợp lý.

Cuối năm 2007, chính quyền công khai đấu thầu khu đất chợ Văn Thánh và có công ty trúng thầu với giá 903 tỉ đồng, giá này đã tăng gấp 90 lần so với thời điểm năm 1994. Ngày 7-9-2009, UBND quận Bình Thạnh ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí các tiểu thương. Theo đó, tiểu thương ở chợ thuộc đối tượng quy định được bồi thường về giá trị quyền sử dụng điểm kinh doanh trên cơ sở giá thuê và thời hạn sử dụng địa điểm kinh doanh.

Chợ Văn Thánh hiện hữu hoạt động cầm chừng. Ảnh: THÁI HIẾU

Nhiều tiểu thương không đồng thuận với giá bồi thường chỉ tăng 0,5 lần (50%) so với giá vốn ban đầu. Bà Nguyễn Thị Hằng (sạp 147) nói: Năm 1993, Phòng Thương nghiệp quận tính giá trị sạp bằng vàng, còn Phòng Tài chính thu tiền căn cứ theo phiếu báo giá trị sạp. Năm 1994, sau khi tiểu thương đóng tiền xong, Phòng Tài chính-Kế hoạch đầu tư quận đã gửi văn bản đề xuất UBND quận cấp chủ quyền sạp nhưng quận từ chối. Mặc dù vậy, các tiểu thương vẫn kinh doanh bình thường mà không phải ký hợp đồng thuê sạp như tiểu thương các chợ khác trong TP… Nay quận lại áp giá thấp để bồi thường cho chúng tôi”. Làm việc với PV, ông Phan Văn Định, Chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh, cho biết: “Quận không cấp quyền sử dụng sạp vì việc này không phù hợp với các quy định về chợ do UBND TP và Bộ Thương mại ban hành. Do hoạt động của chợ không đạt hiệu quả nên ban quản lý chợ chưa thực hiện ký hợp đồng sử dụng sạp với tiểu thương và chưa thu thuế nhằm giảm bớt khó khăn cho bà con vì buôn bán ế ẩm.

Trước đây, khi thu tiền quy ra giá trị vàng thì trong phiếu thu có ghi rõ “thu huy động vốn chợ Văn Thánh”. Việc cho rằng với mức thu này thì bà con sẽ có quyền sở hữu vĩnh viễn sạp chợ là chưa đúng. Việc hỗ trợ 50% giá trị mua ban đầu cho tiểu thương đã được UBND TP có công văn chấp thuận. Hơn nữa, số tiền 903 tỉ đồng là tổng giá trị mức đầu tư do nhà đầu tư đề xuất chứ không phải là số tiền mà ngân sách TP thu được từ việc bán đấu giá chợ. Hiện chỉ còn 52/640 hộ kinh doanh chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí của quận. Có 66 hộ đã đăng ký kinh doanh tại chợ Văn Thánh mới nằm gần chợ Văn Thánh cũ”.

THÁI HIẾU