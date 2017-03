Chung cư thiếu nhiều tiện nghi

Tháng 5-2012, họ là những khách hàng đầu tiên được chủ đầu tư bàn giao căn hộ. Thế nhưng chung cư 14 tầng này lại không có thang máy nên suốt ba tháng trời họ phải leo lầu bằng cầu thang bộ. Đến khi có thang máy thì chủ đầu tư chỉ mở phục vụ với giờ giấc nhất định. Chưa hết, hơn một năm nay các hộ chưa được sử dụng điện theo giá nhà nước mà phải đóng tiền tạm ứng cho chủ đầu tư ba lần, mỗi lần 3 triệu đồng. Bà con liên hệ công ty điện lực thì mới biết do chủ đầu tư chưa hoàn công dự án nên các hộ phải đóng tiền qua đồng hồ tổng chứ không thể qua đồng hồ điện gắn tại căn hộ. Ngoài ra, hầm chứa rác hiện không hoạt động nên người dân phải tập kết rác ngay tại sảnh cầu thang máy, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Thêm nữa, chung cư bị thấm nước, nhà mới nhưng đã bị nứt tường, phần lan can không đảm bảo an toàn do xây quá thấp…

Ngày 25-4, chủ đầu tư đã tổ chức họp dân để bầu ban quản trị chung cư, đưa ra bản nội quy và thống nhất các loại chi phí (rác, thang máy, tiền gửi xe, phí bảo trì, tiền điện nước…) nhưng chưa có kết luận gì.

Ông Nguyễn Quyền, đại diện Công ty TNHH Nguyễn Quyền (chủ đầu tư chung cư), cho biết: “Chúng tôi bán căn hộ với giá 9 triệu đồng/m2 nên khách hàng không thể đòi hỏi quá nhiều. Về việc chung cư chưa hoàn công, chưa được cơ quan chức năng thẩm định chất lượng công trình, tuy công ty làm sai luật nhưng về tình thì không sai. Công ty làm vậy để giải tỏa áp lực tiền thuê nhà trọ của khách hàng trong khi chờ đợi nhà hoàn thiện”.

Được biết sau khi làm việc với PV, giữa chủ đầu tư và đại diện cư dân đã thống nhất được cách giải quyết những tồn tại nêu trên. Tin vui đầu tiên là chung cư đã có nước máy để sử dụng, có bảng giá các dịch vụ như điện, nước, giữ xe, thang máy. Chủ đầu tư cũng hứa sẽ không thu phí các lượt lên xuống bằng thang máy trong việc vận chuyển hàng hóa đối với người ở chung cư và đối với người ngoài cần đến chung cư.

Ốp đá vào tường gây nguy hiểm. Theo bạn đọc T. (hẻm 426 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), căn nhà ở đầu hẻm đã ốp đá xanh vào tường gồ ghề dễ gây nguy hiểm cho trẻ em. Do hẻm nhỏ (1,6 m) nên việc ốp đá như vậy có thể làm xe cộ ra vào khó khăn, hai xe đi ngược chiều khi tránh nhau sẽ bị va chạm vào mấy viên đá. Đại diện chủ nhà thì cho biết do nắng nóng làm nứt bức tường nhà nên họ đã ốp đá để giữ tường. Bà Lê Hồng Cúc, Phó Chủ tịch UBND phường 13 (quận Bình Thạnh), cho biết: Thanh tra xây dựng phường đã phối hợp với Thanh tra xây dựng quận mời chủ nhà lên vận động họ tự tháo dỡ những viên đá ốp tường để trả lại hiện trạng cũ. NGUYỄN QUỲNH