Chung cư xây dở để lại hố sâu

Công trình đang xuống cấp và đã biến thành một ao sâu đến 4 m ngay giữa khu dân cư, gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của bà con.

Dự án trên do Công ty TNHH thương mại và sản xuất Bảo Ngọc Tú làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào tháng 10-2009. Đến tháng 6-2010, khi đang thi công đến phần hầm móng thì công trình ngưng lại do bị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tranh chấp nợ nần. TAND TP.HCM đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của hai công ty theo hướng nếu đến hạn mà Công ty Bảo Ngọc Tú không trả hết nợ thì phải chuyển giao dự án chung cư cho Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. Hiện Công ty Bảo Ngọc Tú cũng đã gửi hồ sơ xin phép UBND TP.HCM cho chuyển giao dự án nhưng chưa có kết quả. Từ chỗ chưa có chủ mới nên công trình đã để xảy ra các sự cố nêu trên.

Hố sâu ở dự án chung cư Phú Long, phường 15, quận Tân Bình. Ảnh: NH

Cuối năm 2010, Thanh tra xây dựng quận Tân Bình đã gửi công văn đề nghị Cục Thi hành án dân sự TP và Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (với tư cách là đơn vị kế thừa thực hiện dự án Phú Long) khắc phục sự cố sạt lở của dự án. Tuy nhiên, do chưa có quyết định công nhận là chủ chính thức nên công ty này đã “án binh bất động”. Sự việc cứ kéo dài khiến công trình ngày càng xuống cấp. Sau khi người dân phản ánh thì phường có đến khắc phục tạm thời bằng cách xây dựng bờ bao. Thế nhưng những cơn mưa đầu mùa vừa rồi đã làm hố ngày càng sâu và rộng hơn. Cạnh đó, từ khi có công trình thì con đường nhanh xuống cấp và xuất hiện nhiều “ổ voi”, mỗi khi trời mưa mặt đường rất lầy lội. Do đường hẻm bị sạt lở đến gần 2 m nên hệ thống thoát nước cũng bị sụt, hư hỏng toàn bộ khiến mỗi khi mưa to khu vực biến thành một “biển bơi”.

“Nhà tôi đang bị vạ lây từ việc chung cư bị bỏ dở. Toàn bộ gạch lát trong nhà đều bị bong tróc, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn khiến căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào” - ông Trần Mạnh Hà (nhà 102/45 Phan Huy Ích) than thở.

Ông Phạm Phú Dũng, Chủ tịch UBND phường 15 (Tân Bình), cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng lại đường bao tại hố sâu của dự án chung cư Phú Long và tiến hành sửa chữa đường hẻm 102 Phan Huy Ích để người dân dễ đi lại. Riêng các căn nhà bị ảnh hưởng thì phường đã có chính sách hỗ trợ nhằm giúp các hộ có thể di dời đến nơi an toàn. Đây chỉ là các phương án tạm thời trong thời gian chờ đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng chung cư đứng ra khắc phục triệt để”.

NGUYỄN HIỀN