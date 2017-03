Chứng cứ yếu nhưng vẫn buộc tội?

Ngày 30-7-2008, cho rằng chứng cứ buộc tội yếu và chưa rõ, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trả hồ sơ vụ án Võ Minh Hải (ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) phạm tội cố ý gây thương tích để VKS huyện điều tra bổ sung.

Công an: Đánh bằng đá

Theo bản kết luận điều tra của Công an huyện Châu Đức lập tháng 6-2008, bà L. và người em chồng có mâu thuẫn và đã nhiều lần cãi vã nhau. Khoảng 20 giờ ngày 10-7-2007, khi bà L. và em chồng gây gổ rồi đánh nhau thì vợ của Hải và một người hàng xóm khác chạy đến can ngăn. Thấy vậy, bà L. đã xô xát với vợ của Hải. Lúc này, Hải đang ngồi uống cà phê ở nhà hàng xóm. Thấy vợ mình bị đánh, Hải đã chạy đến với cục đá cầm trong tay và kéo vợ ra. Sau đó, tay trái Hải nắm tóc bà L. kéo ngược ra phía sau, tay phải cầm cục đá đánh vào mặt bà L... Bản giám định lập tháng 8-2007 của Phòng Giám định pháp y Bệnh viện Bà Rịa kết luận bà L. bị thương tích 11% vĩnh viễn.

Tháng 1-2008, Công an huyện Châu Đức ra quyết định khởi tố vụ án. Ba tháng sau, Công an huyện đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hải về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Sau khi điều tra xong, Công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND huyện để nơi đây truy tố bị can Hải ra tòa.

Viện: Đánh bằng tay

Tháng 7-2008, VKSND huyện Châu Đức ra cáo trạng truy tố Hải về tội danh nêu trên. Đáng lưu ý là giữa cáo trạng với kết luận điều tra của Công an huyện có sự khác biệt về cách thức phạm tội của bị can. Theo cáo trạng, khi thấy vợ mình bị bà L. đánh, Hải đã chạy sang đánh vào mặt bà L. làm gãy xương chính mũi của bà L., cáo trạng không nói Hải đánh người bị hại bằng cục đá như ghi nhận của Công an huyện.

Chính vì lý do này, TAND huyện Châu Đức đã ra quyết định trả lại hồ sơ cho VKSND huyện điều tra bổ sung. Tòa này đề nghị VKSND huyện phải làm rõ thêm nhiều tình tiết trong vụ án. Cụ thể, bà L. và các nhân chứng ở phía buộc tội (tất cả đều là người nhà của bà L. gồm có cha mẹ chồng, em chồng, em dâu) khai rằng đã thấy Hải cầm cục đá đánh thẳng vào mặt bà L. Những người này thấy Hải cầm cục đá từ lúc nào, hình dáng, kích thước, màu sắc cục đá ra sao? Nếu Hải không dùng cục đá mà dùng tay đấm vào mặt bà L. như bản cáo trạng đã nêu thì cái gì tác động vào mặt bà L. khiến mũi bà bị rách 4 cm? Tại sao lúc đầu bà L. và các nhân chứng khai Hải dùng tay đánh nhưng sau đó lại khai dùng đá đánh? Giữa năm người hàng xóm (khai không biết hoặc không thấy Hải đánh bà L.) với các nhân chứng nêu ở trên thì ai khai chính xác hơn? v.v...

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ thời điểm TAND huyện trả lại hồ sơ nhưng vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Sự chậm trễ này khiến gia đình bị can rất sốt ruột. Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 6-10, ông Nguyễn Minh Châu - Chánh án TAND huyện Châu Đức cho biết: “Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chúng tôi nhận thấy chứng cứ buộc tội yếu nên đã đề nghị điều tra bổ sung. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ từ phía VKSND huyện nên chưa thể tính đến việc xét xử”.