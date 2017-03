“Chúng em sống, làm việc như trong tù”

Vừa qua, tại Hà Nội, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã gặp gỡ những người lao động (NLĐ) được “phóng thích” khỏi xưởng may đen trở về Việt Nam.

Đặng Công Hào (25 tuổi, quê ở Nghệ An) xúc động nói: “Đặt chân xuống sân bay mà nước mắt cứ trào ra. Không tin được mình còn có thể trở về quê hương”. Hào kể: “Em không thể ngờ đến thế kỷ 21 rồi mà chúng em còn phải làm việc và sống như trong tù, như người nô lệ”. Ngay đến cái ăn cũng không đủ no. Nguyễn Duy Hưng (quê ở Thái Nguyên) kể: “Có một lần em thấy ở trong thùng các-tông đựng rác có những mẩu bánh mì thừa ra, thế là em lén mọi người lấy ra vạt bỏ những phần đầu rồi nói dối là tìm được trong nhà bếp để mọi người ăn qua cơn đói”.

Đặng Công Hào và Nguyễn Duy Hưng sau nhiều tháng lao động ở Vinastar khi về đến Việt Nam không tiền, không bạc, chỉ có đúng một bộ quần áo mặc trên người. Ảnh: N.DÂN

Con đường NLĐ sang Vinastar hầu như ai cũng giống nhau, phải nộp cho công ty/người môi giới một khoản tiền (10 triệu đồng trở lên) để làm visa, vé máy bay và thủ tục nhập cảnh. Số còn lại sẽ “được” cho thiếu nợ và bị trừ dần vào lương. Tại sân bay Việt Nam, mọi NLĐ đều phải mang nhờ “một món hàng” mà không hề biết bên trong là gì. Một số người khi đến Nga bị lục soát thì ra bên trong là mác, hiệu giả dùng để đính vào áo quần, bị phạt mấy trăm rúp. Nhiều người không có tiền đóng phải chờ nhân viên Vinastar đến đóng và lãnh về.

Ngày 1-8 là ngày đáng nhớ nhất của NLĐ khi nhân viên Sở Di trú Nga kiểm tra xưởng may Vinastar. Hơn 20 người “sống lậu” “được” bắt đem đi chờ ngày trục xuất. Số NLĐ có giấy tờ hợp lệ “kém may mắn” hơn thì được “phóng thích” khỏi xưởng may. Lang thang ngoài đường ở chỗ đất lạ quê người, chưa biết sẽ ăn đâu, ở đâu nhưng mọi người đều vui mừng vì được thoát. Trước đó, ngày 17-7, tám NLĐ bị Vinastar vu là đập phá tài sản và gọi cảnh sát đến bắt đi. Toàn thể NLĐ đã đình công đòi Vinastar phải trả người thì họ mới được trở về. Thế nhưng khoảng 10 ngày sau, Công ty Vinastar lấy lý do có năm người bị cảnh sát Nga phát hiện không có giấy tờ hợp lệ đã đưa năm người này đi, hiện nay vẫn không rõ họ ở nơi nào.

Đặng Công Hào bức xúc: “Vợ em giờ vẫn còn bị bắt ở bên kia. Lúc đi hai vợ chồng đã cầm sổ đỏ quyết làm ăn xa, tưởng phen này về sẽ có một ít vốn làm ăn, nở mày nở mặt với bà con, ai ngờ ra nông nỗi thế này. Giờ hơn 40 triệu đồng còn nợ ngân hàng không biết sẽ trả thế nào đây…”.

NGUYỄN DÂN