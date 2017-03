Chứng nhận lãnh sự: Mất cả tháng trời chưa xong!

Thế nhưng đến nay bà vẫn chưa được Sở Ngoại vụ TP.HCM chứng nhận lãnh sự với lý do công an phường chưa đăng ký với Sở mẫu chữ ký và mẫu con dấu. Bà liên hệ tiếp với công an phường thì nơi đây bảo phải chờ công an quận. Bà đến công an quận thì nơi đây nói phải chờ công an TP. “Vậy bao giờ tôi mới được chứng nhận lãnh sự?” - bà Nhung thắc mắc.

Tiêu điểm Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Bà Ngô Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Lãnh sự Sở Ngoại vụ TP.HCM, cho biết: Điều 7 Thông tư 01/2012 của Bộ Ngoại giao quy định: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập, công chứng, chứng thực giấy tờ tài liệu theo quy định của pháp luật có trách nhiệm giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan, tổ chức để cơ quan ngoại vụ có cơ sở chứng nhận lãnh sự. Về trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao, khoản 6 Điều 11 Nghị định 111/2011 của Chính phủ (về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự) quy định: Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu đó hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên xác minh. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao. Ngay sau khi nhận được trả lời, Bộ Ngoại giao giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự.

Căn cứ vào các quy định này, ngày 4-12, sau khi nhận được yêu cầu chứng nhận lãnh sự của bà Nhung, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã gửi công văn đề nghị Công an phường 13, quận 8 thông báo mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cán bộ có thẩm quyền ký cấp giấy tờ, tài liệu. Tuy nhiên, đến nay Sở Ngoại vụ vẫn chưa nhận được mẫu con dấu, chữ ký của công an phường.

Giải thích về việc chậm gửi mẫu chữ ký, con dấu, Trung tá Nguyễn Xuân Thảo, Trưởng Công an phường 13 (quận 8), nói: “Công an phường không được quyền cung cấp mẫu chữ ký và con dấu cho Sở Ngoại vụ. Phường đang xin ý kiến chỉ đạo của công an quận, nếu quận cho phép thì phường mới cung cấp”.

Tại Công an quận 8, PV cũng nhận được câu trả lời như bà Nhung đã nêu “công an quận đang chờ ý kiến chỉ đạo của công an TP”. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, việc cung cấp mẫu chữ ký, con dấu không phải là trách nhiệm của công an mà là của UBND. Ông hứa sẽ kiểm tra và có ý kiến sớm về việc này.

VÕ HÀ