Chung sống không đăng ký kết hôn

Nay anh bỏ rơi ba mẹ con tôi đi đăng ký kết hôn với người vợ mới. Xin hỏi, tài sản và con cái của chúng tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Nguyên Kim (Quận Tân Bình)

Luật sư NGUYỄN VIỆT VƯƠNG trả lời: Theo khoản 3 Nghị quyết 35 ngày 9-6-2000 của Quốc hội thì nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 3-1-1987 đến ngày 1-1-2001 mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm kể từ ngày Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực cho đến ngày 1-1-2003. Từ sau 1-1-2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng. Nếu có yêu cầu về nuôi con và chia tài sản thì tòa án áp dụng khoản 2 và 3 Điều 17 luật trên (quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn, tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó…) để giải quyết.

Như vậy, việc chia tài sản và giải quyết quyền lợi của các con của bà sẽ được thực hiện theo quy định trên.

2. Thừa kế khi thai nhi chết

Bác tôi trong thời gian sinh sống với vợ đã có quan hệ với bà C. và làm bà C. mang thai. Khi bà C. chưa sinh con thì bác tôi qua đời. Trước đó, bác tôi đã lập di chúc chia tài sản cho thai nhi nhưng đứa bé đã chết ngay khi vừa sinh ra. Nay bà C. đòi hưởng thừa kế thì phải giải quyết thế nào?

love_melody28..@yahoo.com

Luật sư TRẦN ĐỨC THÔNG trả lời: Theo Điều 635 Bộ luật Dân sự thì người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, do em bé chết ngay khi vừa sinh ra nên em bé không được hưởng thừa kế. Do vậy bà C. không có quyền đòi chia tài sản trong trường hợp này.

ĐL ghi