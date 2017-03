Chuyên án đồng đen

Thị Út cùng đồng bọn

Chuyện đồng đen thật giả ra sao không có ai phân biệt được nhưng do hấp lực từ giá trị của đồng đen (người ta truyền miệng rằng 1kg đồng đen tương đương từ 3 đến 4kg vàng 24k), nhiều người đã lao vào săn tìm mua bán nhằm thỏa nguyện đổi đời để rồi lọt vào bẫy của bọn lừa đảo với số tiền bị mất lên đến hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng mà vụ án đồng đen do Công an tỉnh Kiên Giang khám phá cho thấy thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo.

Nguồn tin

Một buổi sáng tháng 5-2005, đại úy Danh Ngọc Thu - Đội phó Đội điều tra án hình sự Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang vừa ngồi vào bàn làm việc thì người đàn ông trạc chừng 50 tuổi bước vào, đó là ông Nguyễn Hoàng Thanh) ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đang giám sát các công trình xây dựng tại Kiên Giang. Ông Thanh trình báo: trong thời gian làm việc tai Kiên Giang, ông tình cờ quen biết người phụ nữ tên là Thị Út. Thị Út rủ ông hùn vốn mua đồng đen bán kiếm lời, giá mỗi ký đồng đen bán được từ 3 đến 4 triệu USD. Thị đã thương thảo với người bán cục đồng đen nặng 3,9kg giá 500 lượng vàng 24k và đã đặt cọc 392 lượng, còn thiếu 108 lượng nữa nên rủ ông hùn. Thị Út nói thành công phi vụ này mỗi người kiếm được cả trăm cây vàng.

Lúc đầu ông không tin, nhưng qua nhiều lần nghe Thị Út nói ông cũng mùi tai nên về lấy 200 triệu đồng đưa cho Thị Út. Thị Út không nhận tiền mà cùng ông đi mua 20 lượng vàng SJC rồi bảo ông chở thị đến nhà người bán đồng đen đưa vàng và lấy đồng đen. Đến chùa Nha Sy, huyện Giồng Riềng, Thị Út bảo ông ngồi đợi ở ngoài rồi cầm 20 lượng vàng và 10 triệu đồng của ông đi vào chùa. Đợi mãi không thấy Thị Út ra, ông vào tìm nhưng thị đã biến mất.

Tiễn ông Thanh ra về, đại úy Thu chợt nghĩ, phải chăng có một đường dây lừa đảo buôn bán đồng đen đang hoạt động tại Kiên Giang và các tỉnh lân cận như dư luận đã đồn đại lâu nay? Những ngày sau đó, liên tiếp nhiều nạn nhân cũng đến trình báo về việc bị lừa mua bán đồng đen với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Đại úy Thu báo cáo sự việc lên Ban chỉ huy phòng. Sau khi đánh giá các dữ kiện của những nguồn tin, thượng tá - Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Vũ nhận định một tổ chức lừa đảo bằng hình thức mua bán đồng đen đang hoạt động tại Kiên Giang nên chỉ đạo đại úy Thu cùng các trinh sát tiếp tục xác minh.

Chân dung những kẻ lừa đảo

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đại úy Thu cùng các cộng sự bám chặt tổ chức mua bán đồng đen này và xác định chúng có ít nhất 5 tên do Thị Út (Hiền, SN 1969, không biết chữ, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu. Các tên đồng bọn gồm: Danh Đang, còn gọi là Đào Đen (SN 1969, là chồng của Thị Út); Danh Gìn (SN 1976), Danh Viên (SN 1951), cùng ngụ huyện Giồng Riềng; Chau Khonl (SN 1960, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Thủ đoạn của chúng là: cho người rao bán đồng đen, tung người rải khắp các địa phương mồi chài những người có tiền mua, sau khi đặt cọc, bọn chúng nại nhiều lý do để kéo dài thời gian xem hàng của đối tác để rồi sau khi lấy được số tiền tương đối khá bọn chúng liền bỏ trốn.

Sau khi nắm rõ qui luật hoạt động của chúng, cuối năm 2005, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang báo cáo sự việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh xin lệnh phá án. Đồng chí Nguyễn Thanh Bảnh - Phó giám đốc chỉ đạo khi bắt giữ phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, thu giữ đầy đủ tang chứng. Đại úy Danh Ngọc Thu được lệnh cùng các trinh sát, điều tra viên tổ chức mai phục tại một quán nhậu trên đường Bến Nhứt, huyện Giồng Riềng vì được tin bọn chúng sẽ thực hiện việc mua bán đồng đen giả tại đây.

Sau hơn nửa giờ chờ đợi, các đối tượng xuất hiện, cuộc mua bán vừa diễn ra đã bị lực lượng điều tra bắt quả tang với tang chứng 0,3kg đồng đen giả (theo trị giá của chúng là 350 triệu đồng), các đối tượng bị bắt giữ gồm Thị Út cùng chồng là Danh Đang và hai đồng bọn là Danh Gìn, Khăm Đol, thu giữ 1 cục đồng đen giả, 1 hộp quẹt gas, 1 bao diêm. Khám nơi ở của vợ chồng Thị Út, cơ quan điều tra đã thu giữ 17 lượng vàng và nhiều tang vật liên quan.

Theo lời khai của Thị Út và đồng bọn, từ tháng 2-2004 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 9 nạn nhân số tiền hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của chúng là huấn luyện đồng bọn sử dụng thành thạo thao tác thử đồng đen, hay nói đúng hơn là thủ thuật lanh tay lẹ mắt tráo đổi vật dụng thử mà nạn nhân không thể phát hiện.

Cách thử thứ nhất là dùng quẹt gaz hoặc cây diêm. Để sử dụng thủ thuật này, chúng dùng hai quẹt gaz giống nhau, một cái chúng dùng ruột bút chì thay đá lửa, còn hộp diêm thì chúng dùng sáp đèn cầy thoa lên phần nhám vỏ hộp. Trước khi thử, bọn chúng dùng quẹt gaz và hộp diêm quẹt sử dụng được bật lửa giơ lên cho mọi người thấy rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân chúng liền đánh tráo quẹt gaz và hộp diêm hư nên khi thử thì không thể nào phát lửa được.

Cách thứ hai là dùng kính: nếu đưa kính vào sát cục đồng đen thì kính sẽ bị nứt. Cách này chúng đốt nóng sợi dây kim loại rồi đặt lên kính soi mặt và đổ nước vào làm mặt kính bị rạn nứt. Sau đó dùng keo 502 dán lại. Khi đem kính đặt lên cục đồng đen, lợi dụng sơ hở của nạn nhân, chúng tác động một lực mạnh vào làm kính nứt ra.

Phi vụ đầu tiên của chúng là khoảng tháng 2-2004, Thị Út làm quen với bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1966, ngụ thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), biết bà có nhiều tiền, nên bàn với Danh Viên lừa đảo chiếm đoạt. Thị Út giao nhiệm vụ cho Danh Viên đóng vai bác Hai của Thị Út, là người có đồng đen ở Cà Mau. Sau đó Thị Út dẫn bà Hiền đến gặp Danh Viên và khi xem việc thử đồng đen khá bài bản của chúng, bà tưởng đồng đen thật nên đồng ý hùn tiền cùng Thị Út để mua bán kiếm lời.

Từ ngày 27-2-2004 đến 23-4-2004, bà Hiền đã đưa cho Thị Út và Danh Viên nhiều lần tổng cộng 59.364.000 đồng và 100USD. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Thị Út và Danh Viên lẩn tránh, mặc cho bà Hiền tìm khắp nơi.

Nạn nhân thứ hai là bà Trần Bạch Ngọc (SN 1966, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) nhưng lần này chúng gạ bán cho bà Ngọc một cục “thiên thạch”. Nghe quá hấp dẫn trước món lời sẽ kiếm được, bà Ngọc vội vã đến nhà Danh Viên. Sau khi thử bằng lửa quẹt gas và gương soi mặt (theo hướng dẫn của chúng), bà Ngọc tưởng là thiên thạch thật nên đồng ý mua giá 1 tỷ đồng và đặt cọc 10 triệu đồng rồi đem cục thiên thạch về nhà xem lại mới biết là cục... chì. Bà Ngọc tức tốc quay lại thì chúng đã cao chạy xa bay.

Tháng 12-2004, một con mồi khá sộp nữa là ông Nguyễn Hữu Ơn (SN 1957, ngụ phường Vĩnh Trung, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) được ông Phạm Văn Quỳnh (ngụ xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, Kiên Giang) đưa đến nhà Thị Út trao đổi việc mua bán đồng đen. Thị Út hẹn hôm sau đến xem hàng. Khi ông Ơn ra về, Thị Út lập tức bảo chồng là Danh Đang đi mua chì về đổ một cục “đồng đen” rồi quấn băng keo khá kỹ. Đúng hẹn, ông Ơn cùng anh ruột là Nguyễn Văn Sáu đến xem hàng.

Tại nhà Thị Út, việc thử đồng đen do chúng sắp đặt hướng dẫn. Trong khi thử chúng đã nhanh tay tráo quẹt gas đã mất tác dụng nên khi đưa vào cục đồng đen bật thì không cháy. Chúng bảo vì cục đồng đen thật nên quẹt gas bật không thể nào phát lửa được. Bước đầu ông Ơn đưa cho Danh Đang một điện thoại di động và 2 triệu đồng.

Theo hẹn, ngày 3-12-2004, ông Ơn sang Vị Thanh đặt cọc 30 triệu đồng cho Thị Út, còn Danh Đang bảo ông Ơn mua cho y một điện thoại di động. Ngày hôm sau, Thị Út bảo ông Ơn đưa thêm 15 triệu đồng nữa tại nhà thị ở Giồng Riềng, Kiên Giang. Nhận được tổng cộng 45 triệu đồng và 2 điện thoại di động, vợ chồng Thị Út và đồng bọn chia nhau tiêu xài. Trong khi Thị Út cùng chồng là Danh Đang lánh mặt thì ông Ơn nhận được điện thoại của Danh Gìn nói “hiện cục đồng đen do người chú giữ nên cần gặp để thương thảo”. Ông Ơn cùng Danh Gìn đi tìm gặp người chú đó chính là Danh Viên. Chúng yêu cầu ông Ơn giao thêm 100 triệu đồng nữa mới được xem hàng. Lỡ ném lao ông Ơn buộc phải theo nên ngày 9-12 ông bảo vợ là Nguyễn Thị Thanh Tâm cùng tài xế đánh ôtô đến chở Danh Gìn sang Sóc Ven, Gò Quao. Tại đây, Danh Viên lấy tên là Danh Năm, Danh Gìn lấy tên là Danh Dỉnh cùng làm biên nhận số tiền 90 triệu đồng và 30 chỉ vàng 18K của bà Tâm.

Sau khi nhận tiền, vàng, chúng bảo bà Tâm ngồi chờ để vào nhà lấy cục đồng đen. Nhưng Danh Viên, Danh Gìn đã ra sau nhà xuống vỏ lãi chạy mất. Trong lúc chở em ông Ơn là Nguyễn Văn Sáu đi tìm Danh Viên, Danh Gìn biết ông Ơn rất muốn mua đồng đen nên nói với ông Sáu sẽ chỉ mối khác đậm hơn và làm ăn rất uy tín. Ông Sáu liền gọi điện cho ông Ơn. Ngay sau đó, Danh Gìn, Chau Khonl, Chau Sóc, Chau Bine kéo nhau lên Bến xe Cần Thơ gặp ông Ơn. Sau khi bàn bạc, Chau Khonl hẹn ba ngày nữa sẽ gặp tại thị trấn Hòn Đất, Kiên Giang để thử đồng đen. Sáng 9-12, bà Tâm cùng Danh Gìn đi Gò Quao để gặp Danh Viên, còn chồng (ông Ơn) cùng Chau Sóc đi Hòn Đất gặp Chau Khonl, Chau Bine. Không thử ở Hòn Đất, chúng đưa ông Ơn đến nhà ông Đum ở Thổ Sơn để thử. Chau Khonl đóng vai chủ hàng, Chau Sóc đi mua quẹt gas, hộp quẹt diêm để thử.

Cũng với thủ đoạn cũ, chúng đã đưa ông Ơn vào bẫy nên ông bỏ ra 50 triệu đồng đặt cọc và cầm cục đồng đen về nhà. Sau khi có được món tiền trên, chúng chia nhau và không quen nghĩ đến chị trùm Thị Út - người có công sản sinh ra đường dây đồng đen nên đã “kính biếu” Thị Út 19 triệu đồng. Như vậy trên con đường săn tầm đồng đen, vợ chồng ông Ơn đã cống nạp cho bọn lừa đảo tổng cộng hết 187 triệu đồng, 30 lượng vàng 18K và 3 điện thoại di động.

Sau 8 vụ lừa đảo khá dễ dàng, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng và 30 lượng vàng, bọn chúng tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nghe tin có một thương gia ở TP. Hồ Chí Minh đang tìm mua đồng đen, Thị Út, Danh Đang, Danh Gìn, Chau Khonl cùng bàn bạc lừa đảo. Sau vài lần tiếp cận, chúng hí hửng bởi con mồi khá sộp và tin rằng lần này sẽ ôm bạc tỷ nhưng không ngờ đó là phi vụ cuối cùng. Sau khi thương gia Nguyễn Hoàng Nhân đặt cọc 20 triệu đồng, chúng hẹn ngày 22-11-2005 đến quán nhậu Hải Huệ ở thị trấn Giồng Riềng, Kiên Giang để xem hàng và thực hiện công đoạn cuối cùng của việc mua bán. Đúng hẹn, khi chúng có mặt đầy đủ cũng là lúc vị thương gia xách valy bước vào. Xem chúng thử đồng đen, ông Nhân phát hiện những biểu hiện khác thường và cho rằng chúng bán đồng đen giả nên tri hô, các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Chuyên án đồng đen kết thúc, chân tướng bọn lừa đảo đã bị vạch trần.





Theo THANH NGHỊ (CATP)