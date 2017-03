Chuyện vặt làm sếp “nổi điên”

Gửi thư, chat mail cho sếp với phím Caplocks



NHỮNG DÒNG CHỮ IN HOA NÀY CÓ LÀM CHO BẠN KHÓ CHỊU KHÔNG NHỈ? NHƯNG VỚI MÌNH THÌ MÌNH HƠI BỊ KHÓ CHỊU ĐÓ. Không biết mình có phải là một người khó tính không, nhưng mỗi khi đọc tin nhắn, mail của bất kì người nào mà toàn chữ in hoa thế này thì mình lại vô cùng “dị ứng”. Nếu muốn thử trạng thái tâm trạng của sếp lúc này thì bạn hãy gửi cho sếp email dài, ngắn khác nhau nhưng toàn chữ IN HOA. Tuy nhiên, hãy nhớ viết thêm 1 dòng ghi chú phía cuối cùng “Phím Caplocks của em bị hư rồi sếp ơi” nếu không muốn sếp “lên cơn” thật sự với bạn nhé!



Làm tắc hòm mail của sếp



Nếu mạng của công ty bạn có họ với “rùa hay ốc sên” còn dung lượng hòm mail công ty chỉ bé như cái ngón tay út thì hãy gửi cho sếp vài file PowerPoint hay hình ảnh có dung lượng cao nhất. Nó như một con voi cố chui qua cái lỗ hẹp vậy. Và… thử tưởng tượng xem việc gì sẽ xảy ra .



Làm lơ Deadline



Sếp cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi công việc của cả công ty. Nếu 1 vài Deadline bị trì hoãn thì công việc của sếp cũng giống như giao thông giờ tan tầm vậy. Lúc đấy sếp khó mà giữ được bình tĩnh!



Đánh tụt hứng sếp



Đã bao giờ bạn thử dội những gáo nước lạnh vào những phát biểu của sếp chưa? Ôi khó chịu lắm đấy! Cứ nghĩ đến cảnh bạn mở miệng ra nói về một điều gì đó là lại gặp ngay ý kiến khác cho xem. Ví dụ như sếp muốn đi ăn hải sản, nhân viên lại hùa nhau đi ăn vịt, sếp muốn điều hòa ở 20º thì lại để điều hòa 29º vì đang ốm. Sếp hẳn bực lắm đấy!



Trên đây chỉ là những việc vặt trong số những việc vặt khiến sếp có thể dễ dàng nổi cáu với bạn. Nếu không muốn làm sếp nổi cáu thì hãy ghi nhớ vài điều trên đây để “chừa” ra nhé!







Anh Pham/ Motibee