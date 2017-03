CMND ghi tên cha, mẹ: Bước thụt lùi!

Đang nghiên cứu Bộ Công an đã tiếp nhận những ý kiến phản ánh của người dân về những bất cập của CMND mẫu mới qua các phương tiện thông tin đại chúng và đang nghiên cứu, xem xét đề xuất sửa đổi. Trước mắt, Bộ Công an chưa triển khai thực hiện thí điểm cấp CMND theo mẫu mới tại ba quận, huyện Hoàng Mai, Tây Hồ, Từ Liêm (Hà Nội). (Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ) Rất ít nước để tên cha, mẹ trên CMND Nhiều nước như Singapore, Pháp, Trung Quốc, Đức, Bồ Đào Nha, Indonesia… cũng cấp CMND như ở Việt Nam. Trong khi đó, các nước như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Nhật, Úc, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Philippines… không cấp CMND hoặc không bắt buộc sử dụng CMND mà dùng bằng lái xe, hộ chiếu như là loại giấy tờ tùy thân. Điểm chung là các nước này đều không ghi tên cha, mẹ trên các giấy tờ đó. Dẫn chứng là Đức cấp CMND cho người 16 tuổi, trên đó có mã số, tên, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch… và các đặc điểm nhận dạng của cá nhân như màu mắt, chiều cao. Giấy phép lái xe của bang New York ở Mỹ cũng ghi mã số, địa chỉ, ngày sinh, giới tính và màu mắt của người được cấp. Riêng Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, lãnh thổ Đài Loan… (chiếm tỉ lệ thấp) cấp CMND có để tên cha, mẹ. HT (theo Internet)