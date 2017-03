CMND không cần ghi tên cha, mẹ

Chỉ cần số hóa dữ liệu

Dù chưa có quy định thế nào là bí mật đời tư nhưng nhiều người hiểu rằng thông tin cha, mẹ là bí mật của cá nhân. Do đó, việc đưa tên cha, mẹ lên CMND có dấu hiệu vi phạm luật dân sự. Trường hợp cơ quan công an muốn có thêm tiêu chí nhằm đảm bảo sự chính xác trong việc truy nguyên một cá thể thì vẫn có thể có việc trùng tên cha, mẹ giữa hai cá nhân.

Ngoài ra, mẫu CMND mới có mã vạch nhằm chứa đựng một số thông tin để cơ quan chức năng dễ quản lý. Vì vậy, chỉ cần số hóa dữ liệu của công dân, khi cần tra cứu sẽ dùng máy quét mã vạch và máy sẽ cho biết chính xác các thông tin cơ bản về nhân thân của họ.

Luật sư NGUYỄN TIẾN TRUNG (Hà Nội)

Trên một số tờ báo, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết việc ghi tên cha mẹ trên CMND sẽ giúp dân thuận lợi khi làm việc với ngân hàng, thừa kế, mua bán… Bên cạnh đó, có nhiều người trùng cả họ, tên, chữ đệm và quê quán nên thêm tên cha, mẹ sẽ giúp việc phân loại được nhanh, chính xác. Theo tôi, các lý do này hoàn toàn không thuyết phục vì khi cá nhân đến vay tiền, rút tiền…, ngân hàng chỉ cần biết cá nhân đó có năng lực, có đủ điều kiện giao dịch hay không chứ không cần biết cha, mẹ của họ. Trong chuyện mua bán tài sản cũng vậy, cá nhân đó là con ai không quan trọng. Còn trong việc thừa kế thì cơ quan chức năng buộc phải xem xét đến di chúc, khai sinh... Vậy có ghi tên cha, mẹ trên CMND hay không thì cũng không làm cho giao dịch dễ dàng, chặt chẽ hơn. Riêng về việc trùng tên, công an lấy dấu vân tay công dân để làm gì mà không biết dùng nó để phân biệt người nọ, người kia?

Việc ghi tên cha, mẹ lên CMND có cần thiết với mẫu CMND mới? Ảnh: HTD

Lâu nay, với CMND không có tên cha, mẹ thì các cơ quan hành chính, cơ quan công chứng… vẫn giải quyết công việc một cách bình thường. Giờ ghi thêm tên cha, mẹ để làm gì nếu việc đó cũng chẳng làm ai được lợi hơn?

TRẦN THỊ YẾN (Đồng Nai)

Có thể gây tổn thương

Tôi và nhiều bà mẹ đơn thân đang có chung câu hỏi: Nếu công an bắt ghi tên cha, mẹ trên CMND thì con chúng tôi sẽ ghi tên ai vào phần tên cha? Chúng tôi có nhiều hoàn cảnh, người thì đi xin con nuôi, người vì những lý do tế nhị không muốn tiết lộ tên cha của con mình, lại cũng có người có con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm… Nếu phần tên cha trên CMND của các con bị trống, chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ thắc mắc, nghi ngờ… điều đó rất dễ làm các con chúng tôi tổn thương về việc mình là đứa con không cha.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH, phường Cô Giang, quận 1

Lúc chưa có quy định CMND phải ghi tên cha, mẹ, những đứa trẻ mồ côi như tôi đã rất khó khăn mới được cấp CMND. Riêng tôi đã phải làm trong suốt 10 năm trời mới có kết quả. Bởi vì trước đây tôi ở Mái ấm Tre Xanh, làm gì có hộ khẩu thường trú để xin cấp CMND theo đúng quy định. Sau này có một người tốt bụng đồng ý bảo lãnh tôi vào hộ khẩu của họ nên tôi mới gỡ được việc này.

Nay nếu phải thêm tên cha mẹ vào CMND, những đứa trẻ mồ côi như tôi không biết phải ghi như thế nào, không lẽ ghi là không có cha mẹ? Ai cũng có cha có mẹ, chỉ là chúng tôi không biết cha mẹ mình là ai mà thôi và đó là một thiệt thòi dễ tổn thương, xin đừng chạm vào. Điều đáng nói là trong bộ hồ sơ làm CMND đã có đầy đủ thông tin, kể cả tên cha mẹ của công dân, nếu cơ quan chức năng muốn có đủ dữ liệu thì nên số hóa những thông tin này để khi cần thì tra cứu nhanh. Không nên bày thêm chuyện cho rối rắm.

PHÙNG NGỌC PHONG, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Phùng Nguyễn (quận Bình Thạnh)