Cờ bạc hoành hành ở các hội chợ

Bà Tư Nguyệt ngán ngẩm: “Từ hôm tết đến nay thằng Khánh và mấy đứa con nít trong xóm này đêm nào cũng túc trực ngoài khu hội chợ. Bao nhiêu tiền bỏ ống, tiền lì xì tết đều nướng sạch vô mấy trò cờ bạc trá hình. Mà đâu chỉ có đám con nít, mấy đứa thanh niên cũng xúm đen xúm đỏ ngoài đó”.

Toàn bộ những gian hàng trong hội chợ đều là những trò “vui chơi có thưởng” như săn đuổi bọ, thảy vòng, ném banh, lô tô… Lẽ dĩ nhiên là người chơi phải bỏ tiền (5.000-10.000 đồng/lượt) để tham gia và phần thưởng là bánh kẹo, mì gói, nước ngọt, vài món đồ điện gia dụng… Anh Đạt ở xã Hòa Khánh kể đêm nào hội chợ này cũng thu hút hàng ngàn người từ các xã Hòa Khánh, Thiện Trí, Đông Hòa Hiệp, Mỹ Đức Đông. “Tôi thấy mọi người chỉ trúng thưởng bánh kẹo, mì gói, nước ngọt. Còn những thứ đắt tiền như nồi cơm điện, đầu đĩa thì chẳng thấy ai trúng” - anh Đạt nói.

Tại TP Mỹ Tho, trong những ngày tết và sau tết, trong khuôn viên Nhà thiếu nhi của tỉnh cũng có một đoàn hội chợ hoạt động ì xèo với các trò cờ bạc giống như những đoàn hội chợ khác. Thậm chí có nhiều thanh niên còn công khai bày bàn cờ tướng sắp cờ thế để ăn thua mỗi ván vài trăm ngàn đồng với những người có máu mê cờ bạc.

Tại TP Tân An (Long An), từ trong tết đến nay cũng có một đoàn hội chợ hoạt động rầm rộ trong khuôn viên sân vận động tỉnh với nhiều trò “vui chơi có thưởng” tương tự. Một người dân trong khu vực khẳng định những trò chơi này đích thị là cờ bạc hợp pháp chứ không thể gọi bằng tên nào khác. Ông T., chủ một đoàn hội chợ hoạt động lâu năm ở vùng Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, xác nhận sau khi trừ mọi chi phí, một đêm hoạt động của đoàn thu lãi không dưới 10 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả đoàn hội chợ ở khắp các tỉnh, thành đều có giấy phép của ngành VH-TT&DL. Tại Tiền Giang, ông Ngô Minh Quân, Trưởng phòng VH-TT&DL TP Mỹ Tho, cho biết đã nhiều lần nghe dư luận than phiền về những trò cờ bạc trá hình của các đoàn hội chợ nhưng do các đoàn này được tỉnh cấp phép nên cấp TP không làm gì được. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang, xác nhận Sở cho phép các đoàn hội chợ hoạt động vì trong những ngày tết quá thiếu các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân. Tuy nhiên, Sở chỉ kiểm tra về hoạt động văn hóa nghệ thuật của các đoàn hội chợ vì có những tiết mục ca nhạc, còn kiểm tra những trò chơi có thưởng là trách nhiệm của ngành công an, kiểm tra chất lượng hàng hóa trúng thưởng là trách nhiệm của quản lý thị trường.

Tại Long An, ông Phạm Văn Trấn, Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết ngành văn hóa chỉ cấp phép cho các đoàn hội chợ hoạt động ca nhạc và các trò chơi phù hợp nhu cầu giải trí của người dân. Riêng các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình thì không được phép hoạt động. “Về việc đoàn hội chợ trong khuôn viên sân vận động tổ chức cờ bạc như dư luận phản ánh, tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay” - ông Trấn hứa.

HÙNG ANH