Cờ bạc lộng hành ở gầm cầu Bến Phân

Theo bà con, từ trên cầu kéo dài đến nhà không số nói trên, kẻ đứng người ngồi bát nháo và có đến 2-3 bàn bầu cua, xóc đĩa. Cuối năm, nạn cờ bạc nở rộ và diễn ra công khai. Hằng ngày, con bạc từ khắp nơi đổ về đây để sát phạt, chửi thề rồi đánh nhau, gây náo loạn cả khu phố. Đồng thời, con nghiện hay vật vờ, lén lút trao đổi với các đối tượng bán ma túy tại đây. Ở cầu còn có nạn chặn xe vào ban đêm để trấn lột, cướp giật tài sản người đi đường.

“Chúng rất dữ tợn nên người dân không dám lên tiếng. Nhiều lần lực lượng công an phường và bảo vệ dân phố đến nơi thì chúng đã kịp thời giải tán. Do không bị bắt quả tang nên chúng bạo gan thách thức chính quyền bằng những lời lẽ thô tục. Chúng còn đe dọa sẽ xử tội người dám phản đối việc làm của chúng…” - một người dân bức xúc.

Ông Lê Văn Phước, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy - Công an quận Gò Vấp, cho biết: “Công an quận đã nhiều lần phối hợp với công an hai phường 13, 15 đến hiện trường mai phục nhưng chưa thu được kết quả. Hiện tại, lực lượng công an, bảo vệ dân phố của hai phường thường xuyên chốt chặn tại chỗ để ngăn cấm việc tụ tập. Công an quận sẽ đề nghị công an phường sàng lọc, triệu tập một số đối tượng đến trụ sở để giáo dục, răn đe nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn”.

THÀNH NHÂN