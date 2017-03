Có được nộp BHXH cao để hưởng trợ cấp cao?

Không được phép thỏa thuận khác . Đối với những trường hợp đặc biệt mà cả hai phía đều đồng ý nộp BHXH theo thu nhập thực tế (chẳng hạn như đơn vị đó muốn tuyển chọn A bằng được và sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu do A đưa ra) thì có được xử lý khác hơn? - Bà Nguyễn Thị Dân: Một trong những nội dung cơ bản trong hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động phải thỏa thuận là công việc phải làm và tiền lương. Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động là cơ sở để trả lương và thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành trong đó có chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm, thực hiện đóng BHXH… Trường hợp mức tiền lương do hai bên thỏa thuận cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH được áp dụng ở mức trần đã nêu. Luật đã định vậy thì các bên phải chấp hành nghiêm. Tìm cách chống lách luật Theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau. Như vậy, tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với đối tượng người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định không bao gồm các khoản phụ cấp. Về tình trạng doanh nghiệp quy định nhiều khoản phụ cấp và các khoản phụ cấp lớn hơn nhiều lần tiền lương, tiền công, làm giảm mức đóng BHXH, gây thiệt thòi cho người lao động khi về hưu, BHXH VN đã báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH. Trong thời gian chưa có quy định mới, nếu phát hiện có trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với tiền lương, tiền công đóng BHXH thấp hơn nhiều lần so với mức tiền lương, tiền công thực trả, gây thiệt thòi cho người lao động khi nghỉ hưu thì BHXH các tỉnh kiến nghị xử lý, yêu cầu doanh nghiệp ký lại hợp đồng lao động, điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH đối với người lao động theo đúng quy định. Ông ĐỖ VĂN SINH, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Công văn số 1374 ngày 16-4-2012)