Có đường nước máy vẫn phải khoan giếng

Hệ thống nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) là một dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh nước sạch môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005. Hệ thống này có hai đường dây dẫn nước sạch đến gần 300 hộ dân trong ấp, do Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư và giao cho ấp trực tiếp điều hành.

Tuy nhiên, đến tháng 7-2010, hệ thống cấp nước đột ngột ngưng hoạt động. Chị Tư, một người dân ở ấp, kể: “Nhà tôi đã góp vào dự án nước sạch 450.000 đồng để mua đường ống dẫn nước từ trạm bơm về nhà nhưng chỉ xài được 6 m3 nước. Đến giữa năm 2010, ban quản lý trạm bảo là hệ thống bơm nước bị hư, không thể dẫn nước về nhà dân được nữa. Dân ở đây khốn đốn trăm bề vì không có nước sạch, mùa mưa thì hứng nước mưa, mùa nắng phải múc nước sông mà dùng”.

Bà Nguyễn Thị Khẩm (vợ ông Hùng) lau nước mắt khi ra cửa gặp lại cái giếng khoan chưa tới mà chồng đã chết. Ảnh: VÕ BÁ

Nhà bà Lại Thị Ren chỉ cách trạm bơm chưa đầy 1 km cũng chung cảnh ngộ. Bà Ren nói: “Nhà tôi đóng gần 400.000 đồng tiền ống dẫn nước nhưng cũng chỉ có được gần chục mét khối nước để xài. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị địa phương khắc phục nhưng chỉ nhận được những lời ậm ừ”.

Có mặt tại ấp An Thới, PV chứng kiến cảnh người dân phải chở từng can nhựa nước từ trạm bơm nước sạch về nấu nướng, còn tắm giặt thì xài nước sông hoặc hứng nước mưa. PV đã tìm đến trạm cấp nước sạch của dự án (nằm trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Chi bộ ấp An Thới) để nắm tình hình. Căn nhà của nhân viên gác trạm là nơi ông Quang nuôi gà. Kế căn nhà là trạm bơm và xử lý nước sạch. Tại đây, nước vẫn dồi dào. Theo ông Quang, hệ thống xử lý nước sạch vẫn hoạt động bình thường. Số tiền đầu tư để xây dựng trạm tốn tới 1,2 tỉ đồng. Nước không đến được với bà con ấp An Thới vì… môtơ bơm nước lên bồn cao để đưa đến đường ống các hộ dân đã hư hỏng.

Tại sao không sửa chữa môtơ để tiếp tục cung cấp nước sạch cho người dân? Ông Quang cho rằng trách nhiệm tu sửa hệ thống này là của chủ đầu tư, chính quyền địa phương chỉ quản lý hoạt động của hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, cho biết cơ quan này không nhận được phản ánh của người dân hay báo cáo của ấp An Thới về sự cố trên. “Chi cục xin nhận thiếu sót với dân. Chúng tôi đã liên hệ với UBND xã An Hòa và sẽ xem xét thực trạng ở trạm bơm. Nếu đúng như người dân phản ánh, chúng tôi sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng” - ông Lâm nói.

Bị điện giật chết vì khoan tìm nước sạch Để có nước sạch, nhiều người dân ấp An Thới phải tự bỏ tiền khoan giếng, lọc nước phèn, nước bẩn để xài. Ông Phan Thanh Hùng, một người dân ấp An Thới, cũng đã mày mò khoan giếng tìm nước để cải thiện cảnh xài nước sông. Ông bị điện giật chết khi mũi khoan chưa kịp chạm tới nguồn nước, để lại vợ và hai con.

VÕ BÁ - ĐÔNG TRANG