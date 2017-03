Cô gái đi lạc đã được người thân đón về nhà

Do cô gái có vẻ khờ khạo nên hội phụ nữ xã đã đưa cô về ở tạm tại trụ sở của hội.

Ngày 19-11, tức sau 23 ngày tá túc ở trụ sở hội, cô gái đã được dì ruột đến đón về. Cô tên thật là Lê Thị Cẩm Giang chứ không phải tên Quyền như cô đã nói với mọi người. Lâu nay cô sống với bà ngoại ở ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Mẹ cô đã chết khi cô còn nhỏ và cha cô đã có vợ khác.

Ông Trầm Kim Hải, Trưởng Công an xã Phú Tâm, cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với Công an xã Vĩnh Bình và được nơi đây xác định thông tin do người dì cung cấp là đúng sự thật. Ngay sau đó chúng tôi đã giải quyết cho người dì nhận cháu về”.

T.THÀNH