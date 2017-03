Cơ hội tìm việc làm thêm

Bạn có thể tự do quản lý thời gian và sắp xếp công việc của mình mà không cần bận tâm đến sự gò bó của 8 tiếng công sở! Hoặc bạn có thể vừa cống hiến nơi công sở, vừa tham gia những dự án bên ngoài.



Bạn thỏa sức xây dựng thương hiệu bản thân và uy tín của mình rồi từ đó săn được những hợp đồng béo bở! Hay cùng một lúc, bạn có thể “tay năm tay mười” đánh trên nhiều “mặt trận” công việc!



-Mạng lưới quan hệ của bạn rất rộng lớn và thường xuyên được cập nhật



-Sức sáng tạo của bạn được “thả” tối đa!



-Vì thế, bạn đang là một freelancer chuyên nghiệp?



-Hay bạn đang muốn gia nhập vào thị trường đầy tiềm năng này?



Nhưng làm thêm tự do cũng đồng thời là một mảnh đất đầy rủi ro.



-Khi bạn chưa xây dựng được thương hiệu cho mình đồng nghĩa chưa được nhiều người biết đến, bạn có thể rơi vào tình trạng “ế ẩm” nhiều tháng ròng…



-Việc “săn” các hợp đồng ngày càng trở nên khó khăn khi những mối tốt dường như rơi hết vào tay những freelancer kì cựu.



-Tình trạng phá giá, cướp mối không còn là hiếm trong giới freelancer chuyên nghiệp lẫn không chuyên, càng khiến cho cánh cửa cơ hội trở nên nhỏ hẹp.



Vậy, làm thế nào để bạn là freelancer được chọn?



Buổi hội thảo “Làm sao để bạn là người làm thêm được chọn?” do cộng đồng Motibee tổ chức sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi quan trọng trên. Đồng thời sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia nổi tiếng. Buổi hội thảo là một hoạt động offline nằm trong Cuộc thi Săn tìm chiến binh làm thêm cho trang http://vieclamthem.pro.



Thời gian và địa điểm: 8h30 – 11h30 thứ 7 ngày 14/7/2012 tại nhà hàng Riverview, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Q1.



Với sự góp mặt chia sẻ bởi các chuyên gia freelancer tên tuổi trong lĩnh vực truyền thông, PR, Báo Chí.



Những bí quyết chính được chia sẻ trong buổi hội thảo:



-Làm thế nào để hồ sơ năng lực của bạn trở nên nổi bật trong hàng loạt các hồ sơ không kém phần lung linh khác?



-Lọt qua cửa ải tuyển chọn rồi, nhưng làm sao để đàm phán với Nhà tuyển dụng để được giá tốt nhất?



-Những kinh nghiệm thực tế quý giá, những bài học xương máu không hề có trong sách vở của những chuyên gia kỳ cựu đã lăn lộn nhiều năm trên các lĩnh vực.



-Tất cả sẽ giúp bạn có những kiến thức sâu sắc về thị trường việc làm thêm cũng như những kỹ năng, “vũ khí” cần thiết để trở thành những “chiến binh” làm thêm xuất sắc.



Hội thảo hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên số lượng khách mời từ 100 - 120 khách. Các bạn đăng ký sớm để thuận tiện cho việc sắp xếp.

Theo Motibee