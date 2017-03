Có nên gắn thêm khóa từ vào xe máy để chống trộm?

Theo L.NAM (TTO) ghi

Đại diện Công ty Honda VN (HVN) cho biết:- Có nhiều dòng xe đang lưu hành trên thị trường, bên dưới ổ khóa khởi động còn có những thiết bị liên quan đến hệ thống điện, nên việc gắn thêm khóa từ vào ổ khóa khởi động có thể sẽ làm thay đổi điện áp trên toàn bộ hệ thống điều khiển của xe. Theo tôi, không nên gắn thêm bất cứ thiết bị nào vào bộ ổ khóa ở công tắc khởi động này, vì khi thiết bị can thiệp vào hệ thống mạch sẽ làm thay đổi tổng điện trở của toàn bộ mạch, không đảm bảo an toàn cho xe, nhiều khả năng sẽ làm xe vận hành không ổn định và không an toàn. Về phía nhà sản xuất, chúng tôi khuyến cáo khách hàng không nên can thiệp làm thay đổi cấu trúc, thiết kế của xe vì đã được nhà sản xuất bảo đảm an toàn.Tuy nhiên nếu vì mục đích hạn chế tình trạng mất cắp, khách hàng cần lắp thêm khóa từ thì phải chú ý tìm đến thợ có tay nghề hoặc mua những thiết bị có thông số kỹ thuật, hướng dẫn rõ ràng để thợ có thể tìm hiểu lắp đúng kỹ thuật. Vì nếu lắp vào hệ thống với nguồn điện độc lập cùng hệ thống điện của xe (chẳng hạn phần đóng mở ở ăcquy) thì không ảnh hưởng đến xe, nhưng nếu đấu chung mạch nào đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động, vận hành của xe, không khởi động được...