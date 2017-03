Có nhà cũng như không

Khi anh Hải dọn về nhà mới thì rắc rối phát sinh: Bà T. đã chiếm dụng nhà để ở và nhất định không dọn đi. Rất lạ là bà T. cũng có đăng ký hộ khẩu tại căn nhà của anh Hải. Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký hộ khẩu này do bà T. không chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng đến nay anh Hải vẫn chưa nhận được nhà.

Được biết trước đây, bà T. có đặt cọc mua nhà trên nhưng sau đó không mua nữa và môi giới cho anh Hải mua. Sau khi anh Hải mua nhà xong, bà T. đề nghị anh Hải bán lại nhà nhưng anh Hải không đồng ý.

Anh Hải bên căn nhà của mình đang bị người khác chiếm dụng. Ảnh: MH

Để đòi lại nhà, anh Hải đã khiếu nại đến nhiều cơ quan nhưng chưa có kết quả. Theo ông Phan Văn Hải, Chủ tịch UBND phường An Bình, thì TAND TP Biên Hòa đang thụ lý đơn kiện của bà T. đòi hủy hợp đồng mua bán giữa người bán với anh Hải nên phường không thể can thiệp. Tuy nhiên, TAND TP Biên Hòa lại cho biết tòa không thụ lý vụ án và đã ra thông báo trả lại đơn kiện của bà T.

Trao đổi với PV chiều 24-3, Thượng tá Lê Hùng, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết: “Bà T. đã có hành vi vi phạm pháp luật khi cố ý chiếm giữ nhà của anh Hải. Công an TP sẽ chỉ đạo Công an phường An Bình phối hợp với UBND phường yêu cầu bà T. di dời, trả lại nhà. Nếu bà T. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Từ nay đến cuối tháng, chính quyền địa phương sẽ xử lý dứt điểm vụ việc này”.

