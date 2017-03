Có nốt ruồi trên rốn bị phán ngoại tình

Thượng tá NGUYỄN VĂN TẢO, Trưởng Công an huyện Cai Lậy: Không xác định được thời gian, địa điểm phá thai . Cơ sở nào để công an huyện cho rằng “L. nói đã giao cấu với chị H. là có căn cứ”, thưa ông? + L. biết trên rốn của chị H. có một nốt ruồi. L. còn nói đã có ba lần đưa chị H. đi phá thai. . Anh L. đã đưa chị H. đi phá thai lúc nào, ở đâu? + Chúng tôi không thể xác định được việc này vì L. nhất định không cung cấp địa chỉ, thời gian xảy ra sự việc. . Theo Điều 122 Bộ luật Hình sự, hành vi bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của người khác có thể bị xử lý về tội vu khống. Khi chưa có cơ sở kiểm chứng một thông tin có thể gây hại cho danh dự chị H., vì sao công an huyện lại vội vàng tin ngay lời khai của L.? Liệu có thỏa đáng trong việc công an huyện nhanh chóng bác đơn tố giác của chị H. khi chị cho biết L. đã phát tán các thông tin bịa đặt về chị nhằm hạ nhục chị với bà con làng xóm? + Đây là tình tiết mới của vụ án. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có đầy đủ chứng cứ thì sẽ xử lý. Nhiều người họp lại để thảo tờ tường trình Một hôm (không nhớ rõ ngày), người cháu của tôi (anh bà con chú bác với chồng H.) kêu tôi qua nhà đưa cho xem tờ tường trình của L. về việc L. quan hệ với H., đưa H. đi phá thai ba lần, sau đó cho tôi một tờ mang về nhà. Tôi nghe người cháu nói L. và nhiều người trong xóm đã tụ họp ở nhà người cháu để thảo tờ tường trình, sau đó phôtô ra nhiều bản, nói là để giao cho công an. Ngoài việc đưa cho tôi, tôi không biết người cháu và L. còn đưa cho ai khác nữa hay không. Bà SÁU C., mẹ chồng của chị H.