Cơ quan chức năng đang áp dụng đúng câu nói "mất bò mới lo làm chuồng"

Tình trạng còi xe kinh khủng như thế này đã xảy ra từ rất lâu, thậm chí chúng ta cũng đã từng xử phạt rất nhiều xe gắn máy, vì thế không thể nói rằng không hay biết. Các cảnh sát giao thông thì thường xuyên kiểm tra các xe tải, xe ôtô vậy thì tại sao lại không phát hiện ra và có biện pháp chế tài? Các cơ quan, ban ngành nên xem lại cách quản lý của mình.

CÔNG LÝ (doctor...@yahoo.com)

Trong vụ tai nạn thương tâm này, tôi thấy hình như người mẹ trẻ này cũng không chấp hành tốt quy tắc an toàn giao thông khi chở em bé 2 tuổi mà không có người ôm giữ. Không phải mọi chuyện thương tâm đều đỗ hết lỗi cho người khác theo kiểu xe lớn đền xe bé.

SƠN (nuihong...@yahoo.com)

Cái này không phải do lỗi chính của tài xế hay chủ xe, mà là do chế tài, do các cơ quan thi hành luật không nghiêm.

DUNG (kakalat...@yahoo.com)

Tại sao những tài xế vô tâm như vậy mà còn được tiếp tục lái xe? Tiến còi có thể gây chết người mà sao vẫn được sử dụng? Mẹ con cháu bé thật đáng thương.

NGUYEN LAN (lanlun...@yahoo.com.vn)

Qua việc cháu bé 2 tuổi bị xe cán chết thương tâm do còi hơi gây ra, tôi đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tăng mức phạt đối các loại xe có gắn còi hơi gấp 10 lần so với mức phạt hiện nay (nếu là xe máy thì tịch thu phương tiện), vì việc sử dụng còi hơi khi tham gia giao thông gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Bên cạnh đó, cần nghiêm cấm việc mua bán còi hơi dưới mọi hình thức. Ngành quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, xử phạt thật nặng những cửa hàng nào kinh doanh còi hơi. Vì sức khỏe cộng đồng, chúng ta hãy lên án mạnh mẽ việc sử dụng còi hơi khi tham gia giao thông.

VŨ ĐÌNH THẮNG (vdthang...@yahoo.com)

Thật thiếu ý thức khi sử dụng còi hơi khi lưu thông trên đường. Qua vụ tai nạn giao thông thương tâm trên cho thấy cảnh sát giao thông cũng có lỗi trong việc này. Còi hơi được các tài xế xe sử dụng rất lâu rồi, nhất là các xe tải và xe buýt. Các báo đã lên tiếng việc này từ lâu nhưng có vụ tai nạn liên quan đến coi hơi nêu trên thì mới thấy các ông cảnh sát giao thông tăng cường đi kiểm tra.

DINH VAN LONG (daihoanglong...@yahoo.com)

Lần này các bác cảnh sát giao thông ra quân xử phạt xe sử dụng còi hơi, không biết có làm cương quyết và lâu dài không? Hay làm qua chiến dịch rồi thì cũng như không.

NGUYÊN PHƯƠNG (phuongnguyen...@yahoo.com)

Nhà nước phải có một chế tài phù hợp để đủ sức răn đe những kẻ sử dụng còi hơi vô tội vạ.

NGUYỄN THỊ ANH NHUNG (anhnhung...@yahoo.com)

Đọc tin này tôi vô cùng đau đớn trước cái chết của bé Vy. Bé Vy cũng bằng tuổi con gái tôi thế mà chết thảm quá. Mấy ngày nay trong tôi luôn thẫn thờ và không quên được hình ảnh đau thương này.

Người tôi trách đầu tiên là chị Loan, mẹ của bé Vy chứ không phải là người lái xe bồn. Tại sao một người mẹ như chị lại có thể ẩu tả chở con trên xe mà không cột bé lại bằng đai? Tôi biết viết ra những điều này nếu chị Loan đọc được sẽ rất đau lòng. Nhưng đó là sự thật và chị Loan nên dũng cảm nhìn nhận cái sai để đừng gây ra những đáng tiếc về sau.

Thêm vào đó, nhìn vào hình chụp, tôi thấy trên xe chị chỉ có một kiến chiếu hậu cải tiến nhỏ xíu. Vậy thì thử hỏi làm sao chị Loan có thể quan sát xe từ phía sau? Khi lưu thông trên đường ta phải luôn luôn phải quan sát cả xe trước và xe sau. Rõ ràng chị Loan đã không quan sát xe bồn từ đằng sau nên đã dẫn đến việc đau lòng này. Mỗi khi lưu thông trên đường tôi rất bực bội khi phải bị tra tấn bởi các còi xe tải. Cứ vài phút tôi lại nhìn đằng sau qua kiếng hậu. Nếu có xe tải ngay đằng sau, tôi sẽ tấp sát vào lề, thậm chí còn bịt tai lại cho đỡ nhức nhối.

Theo tôi nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Vy là do sự ẩu tả của chị Loan không đai bé chắc chắn, do ý thức giao thông quá kém của chị Loan và do tiếng còi xe tải. Tiếng còi xe bồn chỉ là giọt nước tràn ly. Tôi cũng rất bực bội vì nạn "còi tặc" nhưng cũng không nên chỉ trách các tài xế xe tải và cũng hy vọng đây là một bài học lớn cho chị và những bậc phụ huynh. Mong các bậc phụ huynh hãy yêu thương con mình hơn bằng sự quan tâm đến an toàn của bé trong mọi mặt của cuộc sống.

NGUYEN HAI DANG (nguyenhaidang...@yahoo.com.vn)

Đây chỉ là một trường hợp điển hình của xã hội ta hiện nay, mà bắt nguồn từ việc người ta thiếu tôn trọng nhau.

DUY MY (duymy...@ymail.com)

Việc tài xế xe tải và xe khách dùng còi to tự ý gắn không đúng với thiết kế của xe hiện nay rất nhiều. Vì tranh dành đường mà coi thường tính mạng người khác đó là một tội ác không thể tha thứ. Kính mong các cấp chính quyền cần sáng suốt, nghiêm minh trừng phạt thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Nếu không xử đúng tội thì họ sẽ coi thường pháp luật và tiếp tục gây những tai nạn thương tâm khác.

HOÀNG LINH (romance...@yahoo.com)

Tôi hoàn toàn phản đối việc dùng còi xe trong nội ô. Tuy nhiên, nếu bạn cứ thử điều khiển xe bốn bánh một lần sẽ rõ tình trạng tai nạn giao thông còn nghiêm trọng hơn vì những lý do sau:

- Ý thức người điều khiển xe hai bánh quá kém. Vượt tuyến, đi không đúng làn đường, rẽ trái phải vô tội vạ mà không ra tín hiệu xin nhường đường...

- Tâm lý người điều khiển xe máy là: xe lớn đụng xe nhỏ là xe lớn lỗi nên hầu như họ không sợ xe bốn bánh.

- Tôi đã từng bị tai nạn nhẹ vì thói quen không bấm còi khi từ nước ngoài về. Nhưng đến nay thì tôi đã ngộ ra lưu thông ở Việt Nam mà không bấm còi thì chỉ có gây tai nạn là điều đương nhiên.

HUỲNH ANH DŨNG (anhdung...@yahoo.com.au)

Đề nghị công an đẩy mạnh phạt những tài xế xe bồn chạy ầm ầm trong thành phố và bóp còi lớn gây nhiều tai nạn.

DO ANH QUOC (...Quoc@yahoo.com)

Cấm không dùng còi hơi là đúng. Ở nước khác, ví như Thái Lan, người ta không dùng còi, chỉ dùng tín hiệu khác để tham gia giao thông.

NGUYỄN VĂN (nguyen...@yahoo.com)

Tôi bứt xúc nhất là tiếng còi xe chở rác của đơn vị dọn vệ sinh môi trường, tiếng còi đã to mà âm thanh kỳ quái mỗi lần phát ra không thể nào chịu được. Ngày nào cũng vậy và hầu như xe chở rác nào cũng có trang bị còi này. Nếu tôi là cảnh sát giao thông, tôi đã phạt nặng những chiếc xe này từ lâu rồi chứ không phải từ bây giờ. Nhưng có lẽ họ không bao bị xử phạt vì có thể cảnh sát giao thông sợ bị hôi hám khi chặn xe rác chăng?

HOÀNG MINH CẢNH (minhcanh...@gmail.com)

Tại sao cơ quan chức năng không cung cấp một số điện thoại đường dây nóng để cho người dân báo khi phát hiện xe sử dụng còi sai quy chuẩn và có một khoản tiền thưởng để khuyến khích?

THANH THIÊN (...loan@gmail.com)