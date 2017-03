Cơ quan điều tra đã làm đúng quy trình

Khi bắt Khoa, công an không đọc lệnh bắt mà hai hôm sau mới tới nhà đưa lệnh bắt cho gia đình. Vì sao công an lại xử lý như vậy?

Bà Nguyễn Ánh Xuân (Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ)

Ông TRỊNH PHI HÙNG, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Ô Môn, trả lời: Trong vụ việc trên, khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu thập tất cả lời khai của người làm chứng, người có liên quan. Khoa có lỗi khi tránh vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện không quan sát phía trước, khi cách nạn nhân 3 m mới xử lý thì quá muộn. Ngoài hai nguyên nhân trực tiếp này dẫn đến tai nạn giao thông thì Khoa cũng không có giấy phép lái xe (tình tiết định khung tăng nặng). Cuối tháng 1-2013, công an quận đã ra quyết định khởi tố Khoa về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự. Sở dĩ công an quận thay đổi biện pháp ngăn chặn (từ cấm đi khỏi nơi cư trú chuyển thành tạm giam) là do Khoa gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan điều tra. Công an quận bắt Khoa tại nơi bị can đang ở, có đọc lệnh bắt và đã gửi cho gia đình thông báo bắt tạm giam.

Tháng 4-2013, công an quận đã kết thúc điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ sang VKS. Hiện VKS đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND quận.

NHẪN NAM ghi