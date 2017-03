Cơ quan điều tra vào cuộc

Hôm qua (16-12), thượng tá Ngô Văn Chiến, Trưởng Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), cho biết ngay sau khi báo phát hành, công an tỉnh cùng công an huyện đã tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan điều tra yêu cầu gia đình vận động T. ra đầu thú và thành khẩn khai báo, nếu trốn tránh, quanh co, T. có thể bị bắt giam.

Theo thượng tá Chiến, ngoài việc củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hiếp dâm trẻ em, cơ quan điều tra còn xem xét trách nhiệm của đại úy Vũ Xuân Chãi (nguyên Trưởng Công an xã Gia Tân 1) và những người liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.

