Cơ quan trả lời

- Trả lời đơn của bà Lê Thị Bảy (251/86 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về việc bị đình chỉ thi công xây dựng nhà ở: UBND phường 7, quận Bình Thạnh cho biết: Sau khi bà Bảy thông báo khởi công xây dựng công trình tại 42/68/37 Hoàng Hoa Thám, UBND phường đã phối hợp thanh tra địa bàn quận Bình Thanh kiểm tra, phát hiện công trình được xây dựng sai so với giấy phép. Do đó, UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị bà Bảy ngừng thi công, tiến hành điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đúng hiện trạng thực tế. Việc công trình bị đình chỉ thi công là do bà Bảy vẫn chưa khắc phục sai phạm và chưa bổ túc giấy phép điều chỉnh cho UBND phường nên theo quy định công trình vẫn phải ngưng.

- Trả lời đơn của ông Đoàn Văn Ngâu (B5/13C ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về việc đề nghị sớm được đưa vụ án ra xét xử: TAND huyện Bình Chánh cho biết: Trong quá trình giải quyết vụ án, xét thấy ông Lê Văn Phong là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang ở nước ngoài, tòa đã có công văn đề nghị Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cung cấp thông tin xuất nhập cảnh của ông Phong. Kết quả ông Phong đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ và chưa có thông tin nhập cảnh. Theo quy định thì TAND huyện Bình Chánh phải thực hiện ủy thác tư pháp cho tòa án Hoa Kỳ để tiến hành một số hoạt động tố tụng dân sự. Tòa cũng đã thông báo cho bà Đoàn Thị Hồng là nguyên đơn trong vụ án phải có trách nhiệm đóng tạm ứng chi phí dịch thuật. Tuy nhiên, đến nay bà Hồng vẫn chưa nộp số tiền trên và cũng không có đương sự nào trong vụ án tự nguyện đóng khoản tiền này nên tòa không thể thực hiện được thủ tục ủy thác tư pháp để giải quyết vụ án theo đúng quy định.

TRÂN CHÍNH ghi