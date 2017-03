Cơ quan trả lời

Trả lời đơn của bà Đinh Thị Thu (178 tỉnh lộ 930, ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về việc không đồng ý việc bị cưỡng chế thu hồi đất: UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết: Đoạn đường ấp 5, thị trấn Long Mỹ, thuộc tỉnh lộ 930 được sửa chữa, nâng cấp theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Theo đó, đoạn đường từ thị trấn Long Mỹ đến Cầu Trắng sẽ được mở rộng thêm 2 m. Phần mở rộng thêm ảnh hưởng đến phần đất của 115 hộ trên toàn tuyến. Theo chủ trương của huyện, UBND huyện sẽ vận động các hộ dân hiến đất để làm phần mở rộng thêm này. Chủ trương này đã được 106 hộ đồng tình, hiện nay phần đất của các hộ này đã thi công xong. Còn lại chín hộ không đồng tình, trong đó có hộ bà Thu. Do chưa được sự thống nhất nên phần đất của chín hộ dân này chưa thi công. Không hề có tình trạng đoàn vận động đến cưỡng chế thu hồi đất, có lời lẽ hăm dọa. UBND huyện sẽ tiếp tục vận động, giải thích để những hộ dân còn lại hiểu việc mở rộng đường (quyết định của UBND tỉnh phê duyệt không có kinh phí bồi thường về đất, kiến trúc, hoa màu và không có tái định cư). Chủ trương của huyện là phân tích cho dân hiểu và động viên dân hiến đất sớm thực hiện xong công trình để tuyến lộ được thông suốt chứ không có mục đích nào khác.

Trả lời đơn của ông Nguyễn Tấn Viên (22 thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị hành hung gây thương tích: Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau khi nhận được đơn của ông Viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành điều tra, đưa ông đi giám định thương tật tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Kết luận giám định xác định tỉ lệ thương tật của ông Viên là 18%. Nơi đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trần Hưng về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS. Hiện nay vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

TRÂN CHÍNH ghi