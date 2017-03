Có thêm nhiều tụ điểm ma túy

Sau bài “Tái diễn cảnh hút chích ma túy trên đường” (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16-4) phản ánh có nhiều đối tượng mua bán, hút chích ma túy công khai trên địa bàn phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM), một số bạn đọc đã chỉ ra thêm nhiều tụ điểm ma túy khác.

Như tại vòng xoay cầu vượt An Sương, một trong những điểm nóng về tệ nạn ma túy nhiều năm nay, tình trạng mua bán, hút chích ma túy đã tái diễn. Thêm một địa chỉ đen nữa là cầu vượt An Sương (nơi giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn, là giao điểm giữa quốc lộ 1A với đường Trường Chinh và quốc lộ 22) và Bến xe An Sương nằm cạnh đó. Những đối tượng tàng trữ ma túy đã chọn nơi đây làm tụ điểm để bán lẻ cho con nghiện.

Theo người dân địa phương thì khu vực bãi cỏ nằm dưới gầm cầu vượt An Sương là nơi các con nghiện thường tụ tập mua ma túy, bởi có nhiều hướng, dễ tháo chạy nếu bị động. Hôm nào có CSGT tuần tra tại đây, các đối tượng thường dạt qua hai bên đầu đường Trường Chinh và quốc lộ 22 gần đó hoặc phía đầu cầu của địa bàn xã Bà Điểm để hoạt động. Sau khi mua ma túy xong, nhiều con nghiện lại đi nơi khác để chích hút. Cũng có trường hợp con nghiện ngồi ngay tại bãi cỏ, bụi cây hoặc lên cầu vượt để hút chích khiến người đi đường ái ngại.

Ban đêm, người dân rất ngại đi qua đoạn đường Tạ Quang Bửu (quận 8). Ảnh: T.NHÂN

“Nhiều con nghiện là tài xế lái xe tuyến Bắc-Nam cũng ghé vào đây để hút chích. Có hôm họ tụ tập ngay trước cổng nhà dân công khai mua bán, hút chích nhưng không ai dám phản ứng vì sợ bị trả thù” - một người dân cho biết.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Hóc Môn, nói: “Trong quý I-2010, chúng tôi đã bắt được chín vụ, truy tố tám đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy; gom 47 đối tượng nghiện, đã xử phạt hành chính và giao cho chính quyền địa phương xử lý”. “Chúng tôi đã mở nhiều đợt truy quét và tóm được các đường dây tàng trữ, mua bán ma túy với số lượng lớn. Một số đối tượng hiện vẫn lén lút hoạt động và chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ cho con nghiện. Chúng tôi đã phân chia lực lượng thường xuyên túc trực tại đây để tiếp tục bám sát đối tượng” - Trung tá Hùng cho biết thêm.

Tương tự, theo người dân ở phường 4, quận 8, trên đường Tạ Quang Bửu (đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu Rạch Sông Xáng), nhiều con nghiện từ nơi khác đến hút chích ma túy và vứt kim tiêm khắp nơi. Bọn chúng còn xin tiền, cướp giật tài sản của người đi đường. Người dân rất lo sợ mỗi khi đi qua đây vào ban đêm vì đoạn đường này không có đèn chiếu sáng.

Ông Đỗ Quang Sinh, Phó Trưởng Công an phường 4, quận 8, cho biết từ khi chốt bảo vệ dân phố được chuyển về ngay góc ngã tư đường Cao Lỗ với Tạ Quang Bửu thì tình trạng con nghiện từ nơi khác đến đây hút chích ma túy đã giảm. Thỉnh thoảng mới có vài đối tượng lén đến hút chích rồi đi ngay. Còn vấn đề cướp giật thì công an phường chưa nhận được phản ánh của người dân. “Biết người dân lo sợ vì đoạn đường vắng mà không có đèn chiếu sáng vào ban đêm, chúng tôi đã gửi văn bản kiến nghị UBND phường khắc phục tình trạng này” - ông Sinh nói.

