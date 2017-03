Có thương tích nhưng chưa rõ hung thủ

Anh Trần Việt Lộc (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phản ánh: “Tôi đã bị dân quân xã Trừ Văn Thố và nhân viên bảo vệ Công ty Sáng Tạo đóng trên địa bàn xã đánh tại trụ sở công an xã gây thương tích khắp người…”.

Ngày 15-2-2006, Lộc được tuyển chọn phục vụ có thời hạn tại trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Bình Dương. Năm 2009, anh xuất ngũ và đăng ký học bổ túc văn hóa. Đợt nghỉ hè này, Lộc đi phụ hồ cho một công trình của Công ty Sáng Tạo để kiếm tiền lo cho việc học năm tới.

Lộc kể, lúc 17 giờ ngày 24-6-2010, Lộc cùng một số người làm chung ra ngoài ăn uống và khoảng 19 giờ thì về. Khi đến gần công ty thì cả nhóm nhìn thấy có một nhóm thanh niên ở dãy nhà trọ gần đó ngồi giữa đường chiếm hết lối đi. Lộc bấm còi xin qua nhưng họ không tránh nên anh phải né ra vệ đường và bị ngã xuống rãnh. Vì té đau và hư xe, Lộc đã tát một người trong số đó. Ngay lập tức, cả nhóm lao vào đánh Lộc nên anh bỏ chạy. “Tôi biết mình sai trong khi nóng giận nên đã quay lại xin lỗi mọi người rồi trở về nơi làm việc” - Lộc nói.

Anh Lộc bị thương tích khắp người. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Khoảng một tiếng sau, có ba nhân viên bảo vệ của Công ty Sáng Tạo gọi Lộc ra nói chuyện. Một người hỏi: “Sao lúc nãy mày đánh em tao?”. Vừa hỏi xong, cả ba định xông vào đánh anh nhưng nhiều người đã kịp thời can ngăn.

Sau đó ba nhân viên bảo vệ trên đã gọi điện thoại báo cho công an xã. Một cán bộ công an xã cùng lực lượng dân quân đến và dẫn giải Lộc về trụ sở. “Cán bộ này đã tát tôi một cái rồi lấy còng khóa tay tôi. Kế tiếp, dân quân và nhân viên bảo vệ công ty vừa tra hỏi vừa đánh tôi bằng dùi cui… Mãi đến 3 giờ sáng, họ mới thả tôi ra mà không hề lập biên bản. Tôi vẫn còn nhớ mặt từng người đã đánh mình tối đó” - Lộc khẳng định.

Thấy Lộc trở về với thương tích khắp người, anh em trong công trình đã đưa Lộc đi cấp cứu. Sau đó đại diện lãnh đạo Công ty Sáng Tạo có đến bệnh viện thăm hỏi Lộc và gửi 1 triệu đồng để lo tiền thuốc men.

Ông Nguyễn Công Danh, đội phó đội công an xã phụ trách về an ninh trật tự Công an huyện Bến Cát, cho biết: Sau khi nhận được đơn của anh Lộc, công an huyện đã cử người gặp các bên để xác minh vụ việc. Thông tin ban đầu cho thấy chiều 24-6, Lộc có nhận lương và cùng một số người làm chung đi nhậu. Sau đó Lộc chở một người về trước… và đã xảy ra đánh nhau với nhóm thanh niên ở ngoài đường.

Về việc anh Lộc cho rằng đã bị dân quân và nhân viên bảo vệ công ty đánh bằng dùi cui ngay trong trụ sở công an xã, công an huyện đã xác minh nhưng không có người làm chứng. Khi yêu cầu các công an viên, dân quân, nhân viên bảo vệ… viết bản tường trình thì họ không thừa nhận.

“Trong vụ việc này, công an xã có sai sót ở chỗ đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, làm việc với các bên nhưng lại không lập hồ sơ ban đầu. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm điểm những cán bộ này và tiếp tục xác minh để sớm có kết quả và hướng xử lý cụ thể” - ông Danh nói.

THÀNH NHÂN