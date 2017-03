Có thương tích nhưng công an không rõ hung thủ

Ngày 2-4, trong thông báo gửi đến gia đình anh Tấn, VKSND tỉnh Long An cho biết: “Sau khi xem xét đơn khiếu nại, VKSND tỉnh Long An nhận thấy đơn có nội dung tố giác về tội phạm, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa. Vì vậy, viện đã chuyển đơn đến Công an huyện Đức Hòa thụ lý, giải quyết”.

Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã có văn bản kết luận điều tra vụ án. Theo đó, việc anh Tấn bị thương tật 4% là có thật nhưng do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích nên Cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời cũng chưa đủ căn cứ để xác định những người được nêu ở đơn tố giác đã có hành vi gây thương tích đối với anh Tấn trong khi làm nhiệm vụ. Tài liệu, hồ sơ chỉ chứng minh có một số người dân truy đuổi anh Tấn để đánh nhưng cơ quan CSĐT không xác định được là ai.

Để giúp gia đình anh Tấn vượt qua khó khăn, Công an huyện Đức Hòa đã sử dụng kinh phí quốc gia phòng chống tội phạm để hỗ trợ 3 triệu đồng cho anh Tấn điều trị vết thương.

Trao đổi với PV, gia đình anh Tấn nói sẽ tiếp tục khiếu nại để vụ việc được giải quyết thỏa đáng hơn vì họ “có chứng cứ thể hiện công an đã đánh Tấn”.

THÀNH NHÂN