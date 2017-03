Có xe mà không được chạy

Cùng nhau hỗ trợ xã viên gặp khó Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Công Nhân, Chủ nhiệm HTX Vĩnh Hưng, nhìn nhận xe chạy tuyến thế nào đều do xã viên biểu quyết chấp nhận. Tuyến Tân Trụ - Vĩnh Hưng mà bà Điệu đăng ký thì các xã viên đều bỏ phiếu không chấp nhận vì không thể tăng tài do lượng khách ít. HTX đành phải bố trí cho bà Điệu chạy tuyến Tân Trụ - Nhựt Tảo - Gò Châu Mai dù biết quá tải trọng. Cách duy nhất hiện nay là bà Điệu phải đổi xe cho đúng với trọng tải đường. HTX đã làm đúng trách nhiệm của mình, không thể làm khác hơn... Trước tình thế này, nhiều chuyên gia pháp luật cho biết đúng là hoạt động của HTX là do các xã viên biểu quyết. Với trường hợp của bà Điệu thì các xã viên nên chung tay, hỗ trợ chia sẻ cùng xã viên khó khăn, có thể chia tài cho bà Điệu khai thác tuyến xe mà bà yêu cầu. Còn nếu không thì bà Điệu chỉ còn cách đổi xe để khai thác tuyến mà HTX đã đề xuất.