Coi chừng oan cô gái đi xe máy “đụng” ô tô

• Không xem xét trách nhiệm tài xế là bỏ lọt, xác định vận tốc xe ô tô là rất khó nếu không có vết thắng.

HƯNG CHU VĂN

• Người cầm cán cân công lý nên điều tra thật cẩn thận và công bằng, đã có quá nhiều vụ xử oan sai…

NGUYỄN TƯ THỤY HÀ

• Trường hợp này đâu cần phải bắt giam. Tội nghiệp cho cô gái. Đề nghị VKS và cơ quan điều tra TP vào cuộc chứ cách làm của cơ quan tố tụng huyện càng kéo dài nỗi khổ cho cô Trúc. DÂN SG

• Sao nuôi con nhỏ dưới 36 tháng lại bị giam?

NGUYEN HUU NGOC

• Coi chừng án oan. Cơ quan điều tra thiếu nhiều chứng cứ quan trọng làm sao tâm phục, khẩu phục được. ĐỨC DŨNG

• Thật đáng sợ... Bao tình tiết phụ và lời khai của những người dân chung quanh khu vực tai nạn không được cơ quan điều tra lưu tâm. Có thể lại thêm một cái án oan cho cô gái. THANH TÂM

• Theo người dân có mặt tại hiện trường thì cần điều tra kỹ tài xế xỉn rượu để làm rõ nguyên nhân gây tai nạn. TÔI DOANMANH

• Theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự: Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp sau đây: Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử; bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Một vụ án đơn giản, hai bên đều có lỗi, theo luật pháp có thể cho người phụ nữ này được tại ngoại, thế mà bắt giam? HAIKIEN