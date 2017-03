Con bị xâm hại, mẹ vất vả kêu cứu

Để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của trẻ em, pháp luật đặt ra nhiều quy định xử lý nghiêm các đối tượng hiếp dâm, dâm ô đối với trẻ em. Nhưng trên thực tế có nhiều trường hợp cha mẹ nói con gái đã bị xâm hại tình dục, công an lại nói không.

Ấm ức việc con bị xâm hại

Chị H. (xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) phản ánh: “Ngày 17-9, thấy con tôi là bé D. chỉ mới 11 tuổi mà cơ thể phát triển như người lớn, cô của D. khen bé lớn nhanh và ôm bé. Bất ngờ, bé D. đẩy người cô ra và kêu đau vùng ngực. Hỏi mãi bé mới kể khi bé qua nhà người hàng xóm (hơn 50 tuổi) chơi, ông này đã rủ bé vào trong buồng, sau đó ôm hôn, sờ soạng… khắp người. Ông này dặn: “Không được nói với ai, nếu không sẽ bị đánh chết”. Mấy lần bé đi ngang nhà ông, nếu chỉ có một mình ông ở nhà thì bé đều bị ông kéo vào giở trò như những lần trước. Có lần đau quá, bé khóc thì ông cho tiền bé ăn bánh…”.

Hôm sau, chị H. đến nhà nói chuyện phải quấy thì ông hàng xóm nói từ từ tính, đừng báo công an. Nhưng gia đình chờ đến ba ngày vẫn không thấy ông trả lời. Đến ngày thứ tư, chị H. mới đến Công an huyện Đức Hòa tố giác và nơi đây đồng ý cho bé đi giám định vào sáng 27-9 (tức phải hơn 10 ngày kể từ ngày vụ việc bị phát hiện). Và rồi một tháng sau đó, công an huyện cho biết bé không có dấu hiệu bị xâm hại. Vụ việc được xếp lại trong nỗi ấm ức của người mẹ.

Tương tự, chị D. (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) kể: Ngày 1-8, thấy lạ khi con gái là bé Q. (tám tuổi) cứ kêu đau và đòi ngâm mình trong nước nóng, chị tra hỏi thì bé chỉ vào bộ phận sinh dục kêu đau. Chị kiểm tra thì thấy có nhiều vết trầy xước, bầm tím. Gặng hỏi mãi bé mới nói ông Bảy hàng xóm đã sờ soạng vào chỗ kín của bé rất nhiều lần… Ngày 5-8, chị gửi đơn tố giác hành vi của ông Bảy và xin cho con đi giám định.

Thế nhưng sau hơn một tháng chờ đợi, cái mà chị nhận được từ Công an quận Thủ Đức là thông báo không khởi tố vụ án do không có chứng cứ chứng minh có hành vi phạm tội xảy ra. Trong khi đó, bé Q. ngày càng xa lánh mọi người, khi gặp ông Bảy bé luôn tỏ ra sợ hãi và cố ý lẩn trốn. “Nhìn con mình như thế tôi rất đau lòng nhưng tôi không còn biết làm cách nào để lấy lại sự công bằng cho bé” - chị D. đau khổ.

Khác với hai trường hợp trên, trong vụ bé S. (13 tuổi) ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ bị người đàn ông cùng ấp xâm hại, công an huyện đã khởi tố bị can. Cuối tháng 10-2011, thủ phạm đã bị tòa án huyện xử phạt hai năm tù về tội dâm ô đối với trẻ em. Thế nhưng theo chị L. (mẹ bé S.), bị cáo đã nhiều lần sờ soạng (chứ không phải chỉ có một lần như án nêu) và ngoài ra còn có một lần giao cấu. Căn cứ vào giấy chứng nhận thương tích của một BV đa khoa xác nhận tình trạng thương tích của bé S. khi nhập viện là “rách màng trinh cũ”, chị đã kháng cáo và TAND TP Cần Thơ đang chuẩn bị xử phúc thẩm vụ án vào cuối tháng 12 này.

Khó thu thập chứng cứ

Pháp luật về hình sự phân biệt tội hiếp dâm trẻ em khác tội dâm ô đối với trẻ em. Nói nôm na, nếu ở tội hiếp dâm có việc giao cấu thì ở tội dâm ô chỉ là các hành vi sờ mó, hôn, hít... bộ phận sinh dục trẻ em.

Một đội phó đội điều tra tổng hợp công an quận nọ cho biết: “Chúng tôi chia sẻ bức xúc của các phụ huynh. Song nhiều người thường trình báo rất trễ khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong công tác thu thập chứng cứ. Bởi lẽ khi vụ việc xảy ra chừng ba, bốn ngày thì hiện trường đã thay đổi, những dấu vết trên người nạn nhân đã phai mờ nên rất khó xác định có dâm ô hay không”.

“Cần phải có chứng cứ xác thực thì mới có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội xâm hại tình dục trẻ em. Đáng nói là khi thực hiện hành vi xâm hại, đối tượng thường chọn các địa điểm kín, thời gian thực hiện rất ngắn nên khó bị phát hiện. Về phía nạn nhân, gia đình ít khi phát hiện sớm vụ việc để công an kịp thời trưng cầu giám định pháp y nhằm tìm ra dấu hiệu tội phạm. Vì chứng cứ mỏng nên cơ quan điều tra không thể làm gì khác hơn là xếp lại hồ sơ” - kiểm sát viên Trần Minh Sơn, VKSND TP.HCM, nói.

Ở vụ án của bé S., TAND huyện Thới Lai cũng nêu một số khó khăn trong việc thu thập chứng cứ: “Không ai phát hiện sự việc, hành vi phạm tội xảy ra đã lâu…”. Cũng theo tòa này, hồ sơ đã được trả để điều tra bổ sung nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn không chứng minh được bị cáo đã nhiều lần dâm ô và một lần hiếp dâm. Do bị cáo chỉ thừa nhận một lần dâm ô trong các lần dâm ô mà người bị hại đã trình bày nên tòa chỉ xét xử bị cáo về tội dâm ô đối với trẻ em theo khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Khi thụ lý các vụ án dâm ô, chúng tôi nghiên cứu hồ sơ rất kỹ lưỡng để không xử oan đối tượng nào vì hành vi của tội dâm ô chỉ là sờ soạng bên ngoài, khó nhận ra dấu vết. Chúng tôi không thể đơn thuần dựa trên lời khai của trẻ để xử lý vụ án vì trẻ dễ bị người lớn chi phối. Do luôn lo sợ con mình bị tổn thương, thiệt thòi, các phụ huynh hay bắt trẻ phải khai thế này, thế khác, đôi lúc cường điệu sự thật. Một thẩm phán ở TP.HCM

NGUYỄN HIỀN